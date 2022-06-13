Ці секретні речі жінки ніколи не розповідають чоловікам

Як пишуть психологи на сайті порад Quora, жінки не розкажуть чоловікам про таке:

На відміну від чоловіків, нами не керує зовнішній вигляд. Найчастіше ми вирішуємо, чи приваблює нас чоловік через те, як цей чоловік викликає у нас почуття.

Наше серце стрибає щоразу, коли ми бачимо ваше ім'я в сповіщенні про нашу публікацію (лайк, коментар).

Не весь час ми любимо залежати від вас. Іноді нам подобається підтримувати вас як фінансово, так і морально.

Ми відчуваємо себе особливими, коли ви згадуєте дрібні подробиці про нас.

Нам подобається, коли ви відкриваєтеся нам, коли розповідаєте про свої страхи, свої найгірші проблеми, свого внутрішнього демона. Це змушує нас відчувати, що ми дійсно важливі для вас.

Ми власницькі від природи. Ми дуже ревнуємо, коли бачимо, як ви розмовляєте з іншими дівчатами.

Ми знаємо, як ми виглядаємо, але ми все одно питаємо про це у вас, тому що нам подобається, коли ви цінуєте нашу красу.

Ваш глибокий чоловічий голос, як музика в наших вухах. А звук вашого сміху розтоплює наше серце.

Ми не відмовимося від чоловіка, якого любимо. Але як тільки ми поставимо крапку, що б ви не робили, ми ніколи не повернемося.

Ми так само дивимося на інших хлопців, як і ви - на інших дівчат.

Нам подобається, якщо ви розповідаєте про нас своїм батькам і друзям. Це багато значить.

Нам подобається, коли ви пояснюєте нашу важливість у вашому житті.

Наше лібідо викликається нашими емоціями, а не тим, що ми бачимо. Тож відкиньте свої надії на те, що жінок збуджує лише ваш прес. Підживіть наші емоції, і все інше прийде само собою.

Ми таємно чекаємо, коли ви першими напишете нам.

Старомодні жести ніколи не старіють для нас. Відчиніть двері, витягніть стілець - чоловіки, не дайте померти рицарству.

Жодна жінка не хоче бути зі слабким чоловіком. Але часом ми любимо домінування.

Коли ми говоримо "Я тебе люблю", ми саме це маємо на увазі.