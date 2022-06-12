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Как еще с первого свидания понять, что вы не нравитесь

Новина українською →
Воскресенье 12 июня 2022 13:15
Как еще с первого свидания понять, что вы не нравитесь Как понять, что вы не нравитесь мужчине или женщине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Бывает так, что стараешься понравиться человеку изо всех сил, но никакого фидбека не получаешь. Почему так - это уже другой вопрос. Важно как можно скорее понять, что это не ваш человек, и достойно уйти.

Как понять еще во время первой встречи, свидания, что вам не по пути - читайте ниже в нашем материале.

Как пишет один из экспертов сайта советов Quora, определить, что вы несимпатичны можно по следующим признакам.

Во время первого свидания

Во время разговора вы единственный (единственная), кто задает вопросы, а ваш собеседник в основном отвечает, а не задает вам ответные вопросы.

Зрительный контакт. Ваш собеседник часто смотрит в сторону, рассматривает что-то вокруг, когда вы что-то рассказываете. Отсутствие зрительного контакта означает, что ему скучно.

Проверка телефона во время разговора. Когда вы говорите, обратите внимание, проверяет ли человек свой телефон (часы) несколько раз.

Если вы дальше пытаетесь поддержать общение

Когда вы пересекаетесь друг с другом, вы тот (та), кто всегда первым говорит "Привет" и пытается начать общение?

Вы всегда первыми звоните или пишете.

Ваш собеседник старается всегда первым закончить разговор, придумывая разные поводы, что ему пора бежать.

Если да, то вы человеку точно не нравитесь.

Ранее мы писали, как точно понять, что ваша любовь односторонняя.

Также сообщалось, какие мужчины на самом деле привлекают женщин.

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