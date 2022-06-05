Один тревожный признак, что мужчина перестал вас любить
Мужчина, который искренне любит, готов перевернуть планету, чтобы сделать вас счастливой. Ведь его цель - это сияющая улыбка на вашем лице. А вот когда для него это уже не так важно, вам стоит насторожиться.
Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.
По словам эксперта, тревожным признаком того, что любовь мужчины для вас угасает - он перестает стараться.
Что же это значит?
Это значит, что в отношениях чего-то не хватает. Он перестал нуждаться чувствовать себя нужным, как мужчина.
Ведь это - желание стараться ради вас и вашего союза - одержимость у всех мужчин. Проблема в том, что мужчины редко говорят об этом.
Однако такая потребность заложена в маскулинности и мужских психологических потребностях и влечениях.
Закончиться все может плохо
"Когда мужчина перестает стараться... это потому, что у него нет выхода для этой "одержимости" ... или, по крайней мере, не в его отношениях с вами", - говорит психолог.
В результате ваши отношения начинают увядать и постепенно умирать.
Разбудите в вашем мужчине героя и он будет носить вас на руках!
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