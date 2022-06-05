Один тревожный признак, что мужчина перестал вас любить

Мужчина, который искренне любит, готов перевернуть планету, чтобы сделать вас счастливой. Ведь его цель - это сияющая улыбка на вашем лице. А вот когда для него это уже не так важно, вам стоит насторожиться.

Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora .

По словам эксперта, тревожным признаком того, что любовь мужчины для вас угасает - он перестает стараться.

Что же это значит?

Это значит, что в отношениях чего-то не хватает. Он перестал нуждаться чувствовать себя нужным, как мужчина.

Ведь это - желание стараться ради вас и вашего союза - одержимость у всех мужчин. Проблема в том, что мужчины редко говорят об этом.

Однако такая потребность заложена в маскулинности и мужских психологических потребностях и влечениях.

Закончиться все может плохо

" Когда мужчина перестает стараться... это потому, что у него нет выхода для этой "одержимости" ... или, по крайней мере, не в его отношениях с вами", - говорит психолог.

В результате ваши отношения начинают увядать и постепенно умирать.