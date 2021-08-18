Секретные функции Viber, о которых мало кто знает: они будут полезны каждому

Разработчики программы Viber поделились о скрытых для большинства людей функциях. В частности, они помогут удобнее пользоваться программой и расширить список возможностей.

Интересные функции Viber

Viber является самым популярным мессенджером в Украине, который установили на сотнях тысяч телефонов. С помощью приведенных ниже функций можно расширить возможности в приложении и избавиться от нежелательного внимания.

Функции о которых мало кто знает:

Скрытие фото . В приложении от незнакомцев можно скрыть снимок. Сделать это можно в "Настройках", если выбрать пункт "Конфиденциальность" и отключить опцию видимости фото для незнакомых пользователей;

. В приложении от незнакомцев можно скрыть снимок. Сделать это можно в "Настройках", если выбрать пункт "Конфиденциальность" и отключить опцию видимости фото для незнакомых пользователей; Скрыть чат . Переписку с некоторыми людьми иногда нужно скрыть, чтобы никто их не увидел. Для этого можно скрывать отдельные чаты, нажимая на них и задерживая палец на нужном контакте. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Скрыть". После этого вам будет предложено ввести пароль, с помощью которого можно будет сделать чат видимым;

. Переписку с некоторыми людьми иногда нужно скрыть, чтобы никто их не увидел. Для этого можно скрывать отдельные чаты, нажимая на них и задерживая палец на нужном контакте. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт "Скрыть". После этого вам будет предложено ввести пароль, с помощью которого можно будет сделать чат видимым; Невидимое прочтение . Также можно выставить настройки таким образом, чтобы собеседник не знал, прочитали ли вы его сообщение или нет. Для этого в меню "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность" и дезактивируем галочку на пункте "Изменение";

. Также можно выставить настройки таким образом, чтобы собеседник не знал, прочитали ли вы его сообщение или нет. Для этого в меню "Настройки" выбираем пункт "Конфиденциальность" и дезактивируем галочку на пункте "Изменение"; Перевод переписки . Так, можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на другой. Для этого нужно задержать прикосновение на набранном тексте и выбрать "перевод";

. Так, можно автоматически переводить любую переписку с иностранного языка на другой. Для этого нужно задержать прикосновение на набранном тексте и выбрать "перевод"; В сети. В приложении можно скрывать свой текущий сетевой статус. Для этого нажмите "Настройки" выбираем "Конфиденциальность" и отключите параметр "В сети". После этого посторонние не будут знать, когда вы используете Viber. Но вместе с тем и вы не сможете видеть, кто из других пользователей онлайн.

Это далеко не весь список удобных функций, но наверняка как минимум одна из перечисленных возможностей вам пригодится.