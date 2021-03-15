В Украине создали программу, которая может заменить Viber и Telegram

Украинская IT-компания из Кременчуга разработала собственный мессенджер, который может стать полноценной заменой Telegram и Viber. Название у приложения тоже украинское - Kawoon. Что такое "Кавун" и с чем его едят - читайте далее в нашем материале.

Компания-разработчик говорит, что бета-версию уже можно устанавливать на мобильные устройства на ОС iOS и Android. А вот веб-версия пока отсутствует, но в процессе.

По замыслу создателей, проект должен решить проблему большого количества сообществ в мессенджерах. В Kawoon пользователи могут лично создавать сообщества и добавлять пользователей, публиковать записи, а также присоединяться к другим тематическим группам.

Кроме чатов там доступны функции лайкать, комментировать, а посты тегать. Однако основной акцент мессенджера все же на чаты. В дальнейшем в Kawoon появится возможность подписки на конкретный тег или группу тегов.

Планируется также внедрение возможности публикации контента личного блога или группы, как веб-сайт, с последующей возможностью индексации.

Разработчикам такая идея пришла в голову на весеннем карантине 2020, когда жизнь украинцев ушла еще больше в онлайн. А постоянный рост каналов и пабликов в Telegram приводит к тому, что большинство мы просто не читаем, пропуская информацию, которая может быть важной. Кроме того, флуд в группах часто перебивает важные сообщения.

На сегодняшний день стартап уже успел собрать $100 тысяч инвестиций. Количество пользователей мессенджера превысило 10 тысяч, а созданных сообществ - более 2,5 тысяч. Активность приложения постоянно растет, в среднем пользователи публикуют около 2 тысяч сообщений ежедневно.