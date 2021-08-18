Секретні функції Viber, про які мало хто знає: вони будуть корисні кожному

Розробники програми Viber поділилися про приховані для більшості людей функції. Зокрема, вони допоможуть зручніше користуватися програмою і розширити список можливостей.

Цікаві функції Viber

Viber є найпопулярнішим месенджером в Україні, який встановили на сотнях тисяч телефонів. За допомогою наведених нижче функцій можна розширити можливості в додатку та позбутися від небажаної уваги.

Функції про які мало хто знає:

Приховання фото . У додатку від незнайомців можна приховати знімок. Зробити це можна в "Налаштуваннях", якщо вибрати пункт "Конфіденційність" і відключити опцію видимості фото для незнайомих користувачів;

. У додатку від незнайомців можна приховати знімок. Зробити це можна в "Налаштуваннях", якщо вибрати пункт "Конфіденційність" і відключити опцію видимості фото для незнайомих користувачів; Приховати чат . Листування з деякими людьми інколи потрібно приховати, аби ніхто їх не побачив. Для цього можна приховувати окремі чати, натискаючи на них і затримуючи палець на потрібному контакті. З’явиться меню, в якому потрібно вибрати пункт "Приховати". Після цього вам буде запропоновано ввести пароль, за допомогою якого можна буде зробити чат видимим;

. Листування з деякими людьми інколи потрібно приховати, аби ніхто їх не побачив. Для цього можна приховувати окремі чати, натискаючи на них і затримуючи палець на потрібному контакті. З’явиться меню, в якому потрібно вибрати пункт "Приховати". Після цього вам буде запропоновано ввести пароль, за допомогою якого можна буде зробити чат видимим; Невидиме прочитання . Також можна виставити налаштування таким чином, щоб співрозмовник не знав, чи прочитали ви його повідомлення, чи ні. Для цього в меню "Налаштування" вибираємо пункт "Конфіденційність" і дезактивуємо галочку на пункті "Переглянуто";

. Також можна виставити налаштування таким чином, щоб співрозмовник не знав, чи прочитали ви його повідомлення, чи ні. Для цього в меню "Налаштування" вибираємо пункт "Конфіденційність" і дезактивуємо галочку на пункті "Переглянуто"; Переклад листування . Так, можна автоматично перекладати будь-яке листування з іноземної мови на іншу. Для цього потрібно затримати дотик на набраному тексті і вибрати "Переклад";

. Так, можна автоматично перекладати будь-яке листування з іноземної мови на іншу. Для цього потрібно затримати дотик на набраному тексті і вибрати "Переклад"; В мережі. У додатку можна приховувати свій поточний мережевий статус. Для цього натисніть "Налаштування" вибираємо "Конфіденційність" і відключіть параметр "В мережі". Після цього сторонні не знатимуть, коли ви використовуєте Viber. Але разом з тим і ви не зможете бачити, хто з інших користувачів онлайн.

Це далеко не весь список зручних функцій, але напевно як мінімум одна з перерахованих можливостей вам стане в пригоді.