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"Секретные" добавки в Оливье, которые превратят салат в ресторанный шедевр

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 10:19
"Секретные" добавки в Оливье, которые превратят салат в ресторанный шедевр Фото: Салат "Оливье" (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Салат Оливье для многих из нас не только украшение новогоднего стола, но и праздничное блюдо по любому поводу. Да и что греха таить, "оливьешкой" можно себя побаловать просто, когда хочется!

Как разнообразить салат, чтобы получить по-настоящему шедевральное блюдо - читайте ниже в нашем материале Styler.

Разнообразить привычный салат помогут такие "секретные" добавки:

Грибы. Возьмите около 200 граммов шампиньонов или лисичек, нарежьте, обжарьте и добавьте в салат.

Фасоль. Она придаст салату нежность и бархатистость. Добавить можно как отваренную, так и консервированную фасоль.

Свежий огурец или кисло-сладкое яблоко. Они добавят Оливье свежести.

Замените магазинный огурец домашним

Для домашнего майонеза возьмите:

  • Яйцо сырое хорошо помытое - 1 шт.
  • Растительное масло - 120-150 мл
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сахар - 1/2 ч. л.
  • Горчица - 1 ч. л.

Переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.

Как готовят "классический" Оливье

Рецепт Оливье конечно же знаком всем, но напомним:

  • вареные яйца - 4 шт.;
  • вареный картофель - 4 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • соленые или маринованные огурцы - 6 шт.;
  • горошек - 1 банка (200 г);
  • колбаса или вареное мясо - 300 г;
  • майонез.

Также можно взять лук, специи, соль и зелень.

Нарежьте кубиком, добавьте один из наших "секретных" ингредиентов. Заправьте соусом и все смешайте.

Ранее мы писали, какими ошибками можно легко испортить Оливье.

Также кулинар рассказала, как испечь домашнюю пиццу на тонком тесте.

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