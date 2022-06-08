"Секретные" добавки в Оливье, которые превратят салат в ресторанный шедевр
Салат Оливье для многих из нас не только украшение новогоднего стола, но и праздничное блюдо по любому поводу. Да и что греха таить, "оливьешкой" можно себя побаловать просто, когда хочется!
Как разнообразить салат, чтобы получить по-настоящему шедевральное блюдо - читайте ниже в нашем материале Styler.
Разнообразить привычный салат помогут такие "секретные" добавки:
Грибы. Возьмите около 200 граммов шампиньонов или лисичек, нарежьте, обжарьте и добавьте в салат.
Фасоль. Она придаст салату нежность и бархатистость. Добавить можно как отваренную, так и консервированную фасоль.
Свежий огурец или кисло-сладкое яблоко. Они добавят Оливье свежести.
Замените магазинный огурец домашним
Для домашнего майонеза возьмите:
- Яйцо сырое хорошо помытое - 1 шт.
- Растительное масло - 120-150 мл
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
- Сахар - 1/2 ч. л.
- Горчица - 1 ч. л.
Переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.
Как готовят "классический" Оливье
Рецепт Оливье конечно же знаком всем, но напомним:
- вареные яйца - 4 шт.;
- вареный картофель - 4 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- соленые или маринованные огурцы - 6 шт.;
- горошек - 1 банка (200 г);
- колбаса или вареное мясо - 300 г;
- майонез.
Также можно взять лук, специи, соль и зелень.
Нарежьте кубиком, добавьте один из наших "секретных" ингредиентов. Заправьте соусом и все смешайте.
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