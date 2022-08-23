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Секретное хобби королевы Елизаветы II: коллекцию оценивают в 11 млн долларов

Новина українською →
Великобритания, Вторник 23 августа 2022 20:06
Секретное хобби королевы Елизаветы II: коллекцию оценивают в 11 млн долларов Фото: Стало известно о секретном хобби королевы Елизаветы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У королевы Елизаветы II много различных увлечений. О ее любви к животным знают практически все - в фаворитах у нее лошади и собаки породы корги. Но есть у королевы еще одно хобби, о котором упоминают не так часто. И коллекцию королевы оценивают в 10 млн фунтов стерлингов (более 11 млн долларов).

Что это за коллекция и какие в ней есть экземпляры, рассказали в издании Mirror.

Королева Елизавета уже очень много лет собирает марки. Филателией занимаются многие члены королевской семьи и уникальные коллекции во дворце были еще до рождения королевы.

Сейчас семейную коллекцию марок оценивают уже в 10 млн фунтов стерлингов - это более 11 млн долларов.

Всемирно известную Королевскую филателистскую коллекцию начал собирать сын королевы Виктории - принц Альфред в 1864 году. Далее коллекция была продана брату принца - королю Эдварду VII. Король передал коллекцию по наследству сыну - королю Георгу V.

Далее коллекция стала собственностью короля Георга VI, а тот передал ее в наследство своей дочери - королеве Елизавете II.

В Великобритании первые марки появились в обращении 6 мая 1840 года - во время правления королевы Виктории.

Секретное хобби королевы Елизаветы II: коллекцию оценивают в 11 млн долларов

Фото: Getty Images

Самый большой почитатель марок был король Георг V (дедушка королевы Елизаветы). Он активно пополнял коллекцию и даже был вице-президентом Королевского филателистического общества.

На свою свадьбу с принцессой Марией Текской он получил от товарищей по сообществу альбом, в котором было 1500 марок.

Георг V поставил рекорд по самой высокой цене, которая была уплачена за марку. Свою любовь к маркам он передал и внучке - вместе с коллекцией в 328 альбомов марок.

Они хранятся в Букингемском дворце, и королева с удовольствием показывает ее гостям. В коллекции есть очень редкие и ценные марки.

Секретное хобби королевы Елизаветы II: коллекцию оценивают в 11 млн долларов

Фото: Getty Images

Кроме того, королева Елизавета регулярно пополняет свои альбомы. Самой дорогой маркой стала маврикийская, стоимостью в 2 млн фунтов стерлингов (около 2,3 млн долларов). Эта марка была выпущена колониальным почтовым отделением Маврикия в 1847 году.

Эту марку показали впервые общественности на передвижной выставке, которая была посвящена юбилею королевы в 2002 году.

Кстати, ранее мы писали о том, что у королевы Елизаветы проблемы со здоровьем.

А еще рассказывали о том, как выглядит секретный бункер королевы Елизаветы.

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Елизавета II
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