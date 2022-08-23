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Секретне хобі королеви Єлизавети II: колекцію оцінюють в 11 млн доларів

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Великобританія, Вівторок 23 серпня 2022 20:06
Секретне хобі королеви Єлизавети II: колекцію оцінюють в 11 млн доларів Фото: Стало відомо про секретне хобі королеви Єлизавети (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У королеви Єлизавети II багато різних захоплень. Про її любов до тварин знають практично всі - у фаворитах у неї коні та собаки породи коргі. Але є у королеви ще одне хобі, про яке згадують не так часто. І колекцію королеви оцінюють в 10 млн фунтів стерлінгів (понад 11 млн доларів).

Що це за колекція і які в ній є екземпляри, розповіли у виданні Mirror.

Королева Єлизавета вже дуже багато років збирає марки. Філателією займаються багато членів королівської сім'ї й унікальні колекції в палаці були ще до народження королеви.

Зараз сімейну колекцію марок оцінюють вже в 10 млн фунтів стерлінгів - це понад 11 млн доларів.

Всесвітньо відому Королівську філателістську колекцію почав збирати син королеви Вікторії - принц Альфред в 1864 році. Далі колекція була продана братові принца - королю Едварду VII. Король передав колекцію у спадок синові - королю Георгу V.

Далі колекція стала власністю короля Георга VI, а той передав її у спадок своїй дочці - королеві Єлизаветі II.

У Великобританії перші марки з'явилися в обігу 6 травня 1840 року - під час правління королеви Вікторії.

Секретне хобі королеви Єлизавети II: колекцію оцінюють в 11 млн доларів

Фото: Getty Images

Найбільший шанувальник марок був король Георг V (дідусь королеви Єлизавети). Він активно поповнював колекцію і навіть був віцепрезидентом Королівського філателістичного товариства.

На своє весілля з принцесою Марією Текською він отримав від товаришів по спільноті альбом, в якому було 1500 марок.

Георг V поставив рекорд за найвищою ціною, яка була сплачена за марку. Свою любов до марок він передав і внучці - разом з колекцією в 328 альбомів марок.

Вони зберігаються в Букінгемському палаці, і королева із задоволенням показує її гостям. У колекції є дуже рідкісні та цінні марки.

Секретне хобі королеви Єлизавети II: колекцію оцінюють в 11 млн доларів

Фото: Getty Images

Крім того, королева Єлизавета регулярно поповнює свої альбоми. Найдорожчою маркою стала маврикійська, вартістю у 2 млн фунтів стерлінгів (близько 2,3 млн доларів). Ця марка була випущена колоніальним поштовим відділенням Маврикія в 1847 році.

Цю марку показали вперше громадськості на пересувній виставці, яка була присвячена ювілею королеви у 2002 році.

До речі, раніше ми писали про те, що у королеви Єлизавети проблеми зі здоров'ям.

А ще розповідали про те, як виглядає секретний бункер королеви Єлизавети.

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Єлизавета II
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