Секретний інгредієнт. Які дива сеча створить з вашим городом
Усі ми полюбляємо натуральні добрива. А що може бути натуральнішим за людську сечу? Вона багата на поживні речовини для різних городніх рослин і фруктових дерев, включаючи азот, який синтезує амінокислоти, ферменти, білки і хлорофіл. Чи можна її ефективно використовувати як добриво?
РБК-Україна (проект Styler) розібралося у питанні, наскільки виправдуване використання сечі на городі.
Що кажуть вчені про сечу
Швеція нещодавно проводила масштабну програму "вторинного" використання сечі.
Серед отриманих даних було встановлено, що сеча є "повним добривом" для сільського господарства, а також знижує вплив стічних вод, покращує рециркуляцію трьох основних поживних речовин, і при належній обробці гігієнічні ризики стають незначними.
Природа адаптувалася до використання сечі протягом багатьох століть, ще до того, як люди навчилися землеробству. Відходи тварин містять поживні речовини, які необхідні рослинам, а рослини, своєю чергою, повертають нам ті поживні речовини, які потрібні нам.
Як збирати та вносити мочу у ґрунт
Свіжа сеча занадто шкідлива для рослин, тому її збирають у закриту місткість та чекають приблизно добу.
Чиста, концентрована сеча може спалити ваші рослини; перед застосуванням її потрібно розбавити водою.
Зазвичай ефективне розбавлення становить 1 частина сечі на 10 частин води. Рекомендується не перевищувати співвідношення 1:10, хоча згорання поживних речовин з сечею трапляється рідко, запах може бути неприємним, і солі швидко накопичуються при вищих концентраціях.
Полив молодих рослин слід починати з розведення 1:20-1:30, поступово підвищуючи концентрацію. Як і зазвичай, не удобрюйте проростаючу розсаду.
Cеча є "повним добривом" для сільського господарства (фото: Freepik.com)
Відлякування шкідників та боротьба з бур'янами
Використання сечі може відлякати шкідників. Якщо вони відчують запах людської сечі, то не підходитимуть до ваших врожаїв.
Сеча також допомагає знищити бур'яни. У нерозбавленому стані людська сеча настільки насичена і сконцентрована азотом, що може швидко і легко спалити ці небажані трави.
А ще людська сеча може допомогти вилікувати рослини від грибкових заражень. Для цього потрібно розвести сечу водою на 50% і за допомогою пляшки з розпилювачем розпорошити її на уражені ділянки рослин.
Плюси і мінуси використання сечі
Плюси:
- Ефективність. При правильному підході сеча працює так само добре, як хімічні добрива.
- Економічність. Що може бути дешевше? Мабуть, нічого.
- Доступність. Сеча як добриво завжди готова до негайного використання. Немає необхідності шукати в магазинах. Завжди під рукою.
- Безпечність для навколишнього середовища. Багато з нас хотіли б зберегти Землю. Хімічні добрива виробляються з нафтопродуктів, природного газу і вугілля.
Мінуси
- Фактор відрази. Якщо ви відчуваєте відразу до цього методу, можливо, варто віддати перевагу хімічним добривам.
- Зміст солей. Людська сеча містить різні солі. Залежно від дієти, ваша сеча може містити до 2,2% солей, оскільки людська нирка не може концентрувати понад 2,2%. У середньому вміст солей становитиме приблизно 30 г/л.
- Інфекції та паразити. Гігієнічні ризики незначні, але якщо у вас є інфекції нирок або сечостатевих шляхів, ваша сеча буде містити бактерії, які можуть інфікувати інших. Заразитися через рослину чи плоди абсолютно неможливо.
- Запах. Сеча дійсно має характерний, неприємний запах. Якщо ви розбавите її належним чином (1:10-1:20), проблем із запахом не повинно виникнути.
- Невизначеність характеристик. Внесення добрив з сечі не є точною наукою. Точні рівні поживних речовин і концентрації не можуть бути адекватно визначені без відповідного обладнання.
Раніше ми вже писали, чим небезпечні хімічні добрива та які ризики вони несуть ґрунту, рослин та людям.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Farmers' Almanac, Gardener's Path, Fair Planet.