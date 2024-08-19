Секретний інгредієнт. Які дива сеча створить з вашим городом

Усі ми полюбляємо натуральні добрива. А що може бути натуральнішим за людську сечу? Вона багата на поживні речовини для різних городніх рослин і фруктових дерев, включаючи азот, який синтезує амінокислоти, ферменти, білки і хлорофіл. Чи можна її ефективно використовувати як добриво?

Що кажуть вчені про сечу

Швеція нещодавно проводила масштабну програму "вторинного" використання сечі.

Серед отриманих даних було встановлено, що сеча є "повним добривом" для сільського господарства, а також знижує вплив стічних вод, покращує рециркуляцію трьох основних поживних речовин, і при належній обробці гігієнічні ризики стають незначними.

Природа адаптувалася до використання сечі протягом багатьох століть, ще до того, як люди навчилися землеробству. Відходи тварин містять поживні речовини, які необхідні рослинам, а рослини, своєю чергою, повертають нам ті поживні речовини, які потрібні нам.

Як збирати та вносити мочу у ґрунт

Свіжа сеча занадто шкідлива для рослин, тому її збирають у закриту місткість та чекають приблизно добу.

Чиста, концентрована сеча може спалити ваші рослини; перед застосуванням її потрібно розбавити водою.

Зазвичай ефективне розбавлення становить 1 частина сечі на 10 частин води. Рекомендується не перевищувати співвідношення 1:10, хоча згорання поживних речовин з сечею трапляється рідко, запах може бути неприємним, і солі швидко накопичуються при вищих концентраціях.

Полив молодих рослин слід починати з розведення 1:20-1:30, поступово підвищуючи концентрацію. Як і зазвичай, не удобрюйте проростаючу розсаду.

Cеча є "повним добривом" для сільського господарства (фото: Freepik.com)

Відлякування шкідників та боротьба з бур'янами

Використання сечі може відлякати шкідників. Якщо вони відчують запах людської сечі, то не підходитимуть до ваших врожаїв.

Сеча також допомагає знищити бур'яни. У нерозбавленому стані людська сеча настільки насичена і сконцентрована азотом, що може швидко і легко спалити ці небажані трави.

А ще людська сеча може допомогти вилікувати рослини від грибкових заражень. Для цього потрібно розвести сечу водою на 50% і за допомогою пляшки з розпилювачем розпорошити її на уражені ділянки рослин.

Плюси і мінуси використання сечі

Плюси:

Ефективність. При правильному підході сеча працює так само добре, як хімічні добрива.

При правильному підході сеча працює так само добре, як хімічні добрива. Економічність. Що може бути дешевше? Мабуть, нічого.

Що може бути дешевше? Мабуть, нічого. Доступність. Сеча як добриво завжди готова до негайного використання. Немає необхідності шукати в магазинах. Завжди під рукою.

Сеча як добриво завжди готова до негайного використання. Немає необхідності шукати в магазинах. Завжди під рукою. Безпечність для навколишнього середовища. Багато з нас хотіли б зберегти Землю. Хімічні добрива виробляються з нафтопродуктів, природного газу і вугілля.

Мінуси