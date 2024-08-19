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Секретный ингредиент. Какие чудеса моча сотворит с вашим огородом

Понедельник 19 августа 2024 11:15
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Секретный ингредиент. Какие чудеса моча сотворит с вашим огородом Можно ли использовать мочу как удобрение? (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Все мы любим натуральные удобрения. А что может быть натуральнее человеческой мочи? Она богата питательными веществами для различных огородных растений и фруктовых деревьев, включая азот, который синтезирует аминокислоты, ферменты, белки и хлорофилл. Можно ли ее эффективно использовать как удобрение?

РБК-Украина (проект Styler) разобралось в вопросе, насколько оправдано использование мочи на огороде.

Что говорят ученые о моче

Швеция недавно проводила масштабную программу "вторичного" использования мочи.

Среди полученных данных было установлено, что моча является "полным удобрением" для сельского хозяйства, а также снижает влияние сточных вод, улучшает рециркуляцию трех основных питательных веществ и при надлежащей обработке гигиенические риски становятся незначительными.

Природа адаптировалась к использованию мочи на протяжении многих веков, еще до того, как люди научились земледелию. Отходы животных содержат питательные вещества, которые необходимы растениям, а растения в свою очередь возвращают нам те питательные вещества, которые нужны нам.

Как собирать и вносить мочу в грунт

Свежая моча слишком вредна для растений, поэтому ее собирают в закрытую емкость и ждут примерно сутки.

Чистая, концентрированная моча может сжечь ваши растения; перед применением ее нужно разбавить водой.

Обычно эффективное разбавление составляет 1 часть мочи на 10 частей воды. Рекомендуется не превышать соотношения 1:10, хотя сгорание питательных веществ с мочой случается редко, запах может быть неприятным и соли быстро накапливаются при более высоких концентрациях.

Полив молодых растений следует начинать с разведения 1:20-1:30, постепенно повышая концентрацию. Как обычно, не удобряйте прорастающую рассаду.

Секретный ингредиент. Какие чудеса моча сотворит с вашим огородомСеча является "полным удобрением" для сельского хозяйства (фото: Freepik.com)

Отпугивание вредителей и борьба с сорняками

Использование мочи может отпугнуть вредителей. Если они ощутят запах человеческой мочи, то не будут подходить к вашим урожаям.

Моча также помогает уничтожить сорняки. В неразбавленном состоянии человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может быстро и легко сжечь эти нежелательные травы.

А еще человеческая моча может помочь вылечить растения от грибковых заражений. Для этого нужно развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с распылителем распылить ее на пораженные участки растений.

Плюсы и минусы использования мочи

Плюсы:

  • Эффективность. При правильном подходе моча работает так же хорошо, как химические удобрения.
  • Экономичность. Что может быть дешевле? Наверное, ничего.
  • Доступность. Моча как удобрение всегда готова к немедленному использованию. Нет необходимости искать в магазинах. Всегда под рукой.
  • Безопасность для окружающей среды Многие из нас хотели бы сохранить Землю. Химические удобрения производятся из нефтепродуктов, природного газа и угля.

Минусы

  • Фактор отвращения. Если вы чувствуете отвращение к этому методу, возможно, стоит отдать предпочтение химическим удобрениям.
  • Содержание солей. Человеческая моча содержит разные соли. В зависимости от диеты ваша моча может содержать до 2,2% солей, поскольку человеческая почка не может концентрировать более 2,2%. В среднем содержание солей составит примерно 30 г/л.
  • Инфекции и паразиты. Гигиенические риски незначительны, но если у вас есть инфекции почек или мочеполовых путей, ваша моча будет содержать бактерии, которые могут инфицировать других. Заразиться через растения или плоды совершенно невозможно.
  • Запах. Моча действительно имеет характерный, неприятный запах. Если вы разбавите ее должным образом (1:10-1:20), проблем с запахом не должно возникнуть.
  • Неопределенность характеристик. Внесение удобрений из мочи не является точной наукой. Точные уровни питательных веществ и концентрации не могут быть определены адекватно без соответствующего оборудования.

Ранее мы уже писали, чем опасны химические удобрения и какие риски они несут почве, растениям и людям.

Читайте также о 5 мощных самодельных удобрениях для всех растений.

При написании материала использовались следующие источники: издания Farmers Almanac, Gardener's Path, Fair Planet.

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