Секретный ингредиент. Какие чудеса моча сотворит с вашим огородом
Все мы любим натуральные удобрения. А что может быть натуральнее человеческой мочи? Она богата питательными веществами для различных огородных растений и фруктовых деревьев, включая азот, который синтезирует аминокислоты, ферменты, белки и хлорофилл. Можно ли ее эффективно использовать как удобрение?
РБК-Украина (проект Styler) разобралось в вопросе, насколько оправдано использование мочи на огороде.
Что говорят ученые о моче
Швеция недавно проводила масштабную программу "вторичного" использования мочи.
Среди полученных данных было установлено, что моча является "полным удобрением" для сельского хозяйства, а также снижает влияние сточных вод, улучшает рециркуляцию трех основных питательных веществ и при надлежащей обработке гигиенические риски становятся незначительными.
Природа адаптировалась к использованию мочи на протяжении многих веков, еще до того, как люди научились земледелию. Отходы животных содержат питательные вещества, которые необходимы растениям, а растения в свою очередь возвращают нам те питательные вещества, которые нужны нам.
Как собирать и вносить мочу в грунт
Свежая моча слишком вредна для растений, поэтому ее собирают в закрытую емкость и ждут примерно сутки.
Чистая, концентрированная моча может сжечь ваши растения; перед применением ее нужно разбавить водой.
Обычно эффективное разбавление составляет 1 часть мочи на 10 частей воды. Рекомендуется не превышать соотношения 1:10, хотя сгорание питательных веществ с мочой случается редко, запах может быть неприятным и соли быстро накапливаются при более высоких концентрациях.
Полив молодых растений следует начинать с разведения 1:20-1:30, постепенно повышая концентрацию. Как обычно, не удобряйте прорастающую рассаду.
Сеча является "полным удобрением" для сельского хозяйства (фото: Freepik.com)
Отпугивание вредителей и борьба с сорняками
Использование мочи может отпугнуть вредителей. Если они ощутят запах человеческой мочи, то не будут подходить к вашим урожаям.
Моча также помогает уничтожить сорняки. В неразбавленном состоянии человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может быстро и легко сжечь эти нежелательные травы.
А еще человеческая моча может помочь вылечить растения от грибковых заражений. Для этого нужно развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с распылителем распылить ее на пораженные участки растений.
Плюсы и минусы использования мочи
Плюсы:
- Эффективность. При правильном подходе моча работает так же хорошо, как химические удобрения.
- Экономичность. Что может быть дешевле? Наверное, ничего.
- Доступность. Моча как удобрение всегда готова к немедленному использованию. Нет необходимости искать в магазинах. Всегда под рукой.
- Безопасность для окружающей среды Многие из нас хотели бы сохранить Землю. Химические удобрения производятся из нефтепродуктов, природного газа и угля.
Минусы
- Фактор отвращения. Если вы чувствуете отвращение к этому методу, возможно, стоит отдать предпочтение химическим удобрениям.
- Содержание солей. Человеческая моча содержит разные соли. В зависимости от диеты ваша моча может содержать до 2,2% солей, поскольку человеческая почка не может концентрировать более 2,2%. В среднем содержание солей составит примерно 30 г/л.
- Инфекции и паразиты. Гигиенические риски незначительны, но если у вас есть инфекции почек или мочеполовых путей, ваша моча будет содержать бактерии, которые могут инфицировать других. Заразиться через растения или плоды совершенно невозможно.
- Запах. Моча действительно имеет характерный, неприятный запах. Если вы разбавите ее должным образом (1:10-1:20), проблем с запахом не должно возникнуть.
- Неопределенность характеристик. Внесение удобрений из мочи не является точной наукой. Точные уровни питательных веществ и концентрации не могут быть определены адекватно без соответствующего оборудования.
Ранее мы уже писали, чем опасны химические удобрения и какие риски они несут почве, растениям и людям.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Farmers Almanac, Gardener's Path, Fair Planet.