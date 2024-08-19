Секретный ингредиент. Какие чудеса моча сотворит с вашим огородом

Все мы любим натуральные удобрения. А что может быть натуральнее человеческой мочи? Она богата питательными веществами для различных огородных растений и фруктовых деревьев, включая азот, который синтезирует аминокислоты, ферменты, белки и хлорофилл. Можно ли ее эффективно использовать как удобрение?

Что говорят ученые о моче

Швеция недавно проводила масштабную программу "вторичного" использования мочи.

Среди полученных данных было установлено, что моча является "полным удобрением" для сельского хозяйства, а также снижает влияние сточных вод, улучшает рециркуляцию трех основных питательных веществ и при надлежащей обработке гигиенические риски становятся незначительными.

Природа адаптировалась к использованию мочи на протяжении многих веков, еще до того, как люди научились земледелию. Отходы животных содержат питательные вещества, которые необходимы растениям, а растения в свою очередь возвращают нам те питательные вещества, которые нужны нам.

Как собирать и вносить мочу в грунт

Свежая моча слишком вредна для растений, поэтому ее собирают в закрытую емкость и ждут примерно сутки.

Чистая, концентрированная моча может сжечь ваши растения; перед применением ее нужно разбавить водой.

Обычно эффективное разбавление составляет 1 часть мочи на 10 частей воды. Рекомендуется не превышать соотношения 1:10, хотя сгорание питательных веществ с мочой случается редко, запах может быть неприятным и соли быстро накапливаются при более высоких концентрациях.

Полив молодых растений следует начинать с разведения 1:20-1:30, постепенно повышая концентрацию. Как обычно, не удобряйте прорастающую рассаду.

Сеча является "полным удобрением" для сельского хозяйства (фото: Freepik.com)

Отпугивание вредителей и борьба с сорняками

Использование мочи может отпугнуть вредителей. Если они ощутят запах человеческой мочи, то не будут подходить к вашим урожаям.

Моча также помогает уничтожить сорняки. В неразбавленном состоянии человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может быстро и легко сжечь эти нежелательные травы.

А еще человеческая моча может помочь вылечить растения от грибковых заражений. Для этого нужно развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с распылителем распылить ее на пораженные участки растений.

Плюсы и минусы использования мочи

Плюсы:

Эффективность. При правильном подходе моча работает так же хорошо, как химические удобрения.

При правильном подходе моча работает так же хорошо, как химические удобрения. Экономичность. Что может быть дешевле? Наверное, ничего.

Что может быть дешевле? Наверное, ничего. Доступность. Моча как удобрение всегда готова к немедленному использованию. Нет необходимости искать в магазинах. Всегда под рукой.

Моча как удобрение всегда готова к немедленному использованию. Нет необходимости искать в магазинах. Всегда под рукой. Безопасность для окружающей среды Многие из нас хотели бы сохранить Землю. Химические удобрения производятся из нефтепродуктов, природного газа и угля.

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