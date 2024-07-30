Все буде рости як на дріжджах. 5 саморобних добрив для усіх рослин

Добрива - дуже важливий аспект садівництва, але хімічні їх різновиди мають погану здібність накопичуватися у плодах рослин. А це, своєю чергою, зовсім не корисно для здоров'я споживачів цих фруктів та овочів. Але є чудовий вихід - створити безпечні та ефективні добрива власноруч. Які дуже поширені речі допоможуть це зробити?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 5 найбільш ефективних різновидів домашніх добрив, які допоможуть рослинам швидко рости без шкідливої хімії.

Якщо немає компосту та гною

Усі знають, що гній - це ідеальне добриво для більшості рослин. Але не кожна людина має домашних тварин, які б могли виробляти цю корисну речовину. Тож у наступному списку гною не буде.

Компост - також чудове добриво, але і тут є певний нюанс: щоб його створити, треба довго чекати. А на це інколи зовсім немає часу, та й взагалі - що робити, коли добриво потрібно "тут і зараз"?

Тож ми не будем далі говорити про компост та гній.

Настій з бур'янів

Замість того, щоб викидати бур'яни, які ви витягуєте з грядок або косите на газоні, перетворіть їх на корисне добриво.

Наповніть велике відро або чан всією зеленою масою, яку можете зібрати, і залийте водою. Дайте суміші настоюватися, поки вона не почне бродити. Отриману рідину використовуйте для підживлення рослин.

Цей зелений еліксир містить багато корисних речовин, таких як калій, азот, органічні кислоти і природні антибіотики, що живлять рослини і захищають їх від грибкових хвороб.

Бананові шкурки

Не є секретом, що банани є джерелом калію. Калій є важливим поживним елементом, який допомагає зміцнювати корені рослин, підвищує їхню стійкість до хвороб та покращує здатність витримувати посуху (додатковий бонус для тих, хто іноді забуває поливати свої кімнатні рослини).

Наріжте бананові шкірки та закопайте їх поряд із вашими овочевими грядками. Покрийте шкірки товстим шаром грунту, щоб уникнути появи шкідливих тварин, що прагнуть отримати власну порцію калію.

Бананові шкурки найкраще підходять для томатів, картоплі, фруктових дерев, кущів троянд, монстер та тилландій (фото: Pixabay.com)

Деревна зола

Вона часто використовується для обробки грядок з капустою, огірками та томатами, які страждають від шкідників, таких як гусениці. Проте, зола не лише допомагає у боротьбі зі шкідниками, але й є чудовим живильним добривом.

Щоб доставити корисні речовини до коренів рослин, підсипайте золу безпосередньо під кущі, використовуючи одну чайну ложку на рослину. Або ж розчиніть золу у воді з розрахунку 150 г на 10 літрів води. Отриманий настій можна використовувати вже через 15 хвилин.

Дріжджі

Для приготування добрива з дріжджів візьміть 100 г продукту і розчиніть в 10 літрах теплої води. Дайте настою постояти протягом однієї доби, після чого використовуйте його для підживлення всіх рослин на ваших грядках.

Основний ефект від такого добрива - це прискорення росту кореневої системи рослин, що, в свою чергу, стимулює ріст стебел.

Яєчна шкаралупа

Добриво з яєчних шкарлуп працює завдяки карбонату кальцію, ключовому інгредієнту сільськогосподарського вапна. Якщо ваш ґрунт надто кислий, кальцій в яєчних шкарлупах допоможе нейтралізувати його рН.

Розбийте яйце, вийміть його вміст і ретельно промийте залишкові шкарлупи. Покладіть промиті шкарлупи на плоску поверхню для висихання. Після того як ви зібрали 6-12 висушених шкарлуп, подрібніть їх у дрібний порошок за допомогою ступки і пестика або кухонного комбайна. Додайте легкий верхній шар яєчного порошку до грунту рослини.

Яєчні шкарлупи є чудовим домашнім добривом для бузку, форзиції, клематиса, броколі та брюссельської капусти (фото: Pixabay.com)