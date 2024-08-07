Чим небезпечні хімічні добрива: 7 величезних ризиків для ґрунту, рослин та здоров'я

Багато хто чув про велику кількість шкідливих факторів хімічних добрив для рослин та нашого здоров'я, адже ця проблема насправді величезна. Але чи не перебільшують шкідливість популярних нітритних та інших добрив на тлі їхньої користі? Як саме хімічні добрива впливають на ґрунт та якість врожаю?

Низька ефективність хімічних добрив

Ефективність використання хімічних добрив є недостатньою. Наприклад, азотні добрива мають ефективність лише 30%-50% через свою летючість, а фосфорні добрива - лише 10%-25%.

Інші елементи, такі як Zn2+, Mg2+, Ca2+, Fe3+, Al3+, формують нерозчинні сполуки, що знижує їх доступність для рослин. Ефективність калію також становить близько 50%.

Негативний вплив на якість овочів і фруктів

Використання хімічних добрив суттєво погіршує якість овочів і фруктів. Оскільки рослинам необхідні не тільки основні поживні речовини, але й мікроелементи, дефіцит останніх через однорідний склад добрив веде до дисбалансу в рослинах.

Це знижує якість врожаю - плоди стають несолодкими, а овочі - несмачними.

Відсутність органічних речовин у хімічних добривах

Хімічні добрива не містять органічних складників і гумусу, що вимагає їх великої кількості для ефективного використання. Це призводить до руйнування агрегатної структури ґрунту, його ущільнення і, як наслідок, до зниження врожайності та якості сільськогосподарських культур.

Погіршення структури ґрунту

Тривале застосування азотних добрив, особливо амонійних, призводить до вивільнення іонів водню, які підкислюють ґрунт. Це може замінювати кальцієві іони на колоїдних частках ґрунту, що руйнує його агрегатну структуру і викликає ущільнення, втрачаючи агрономічну цінність ґрунту.

Для гарного ґрунту дуже важливо бути розсипчастим та мати велику кількість органічних речовин (фото: Freepik.com)

Накопичення шкідливих металів у ґрунті

Тривале використання хімічних добрив спричиняє накопичення металів, таких як цинк, мідь, кобальт та хром, у ґрунті. Дослідження показують, що тривале застосування таких добрив може призвести до підвищення рівня отруйного миш'яку у ґрунті до 50-60 мг/кг.

Зниження якості врожаю

Використання однокомпонентних добрив не забезпечує ефективне засвоєння поживних речовин рослинами. Накопичення солей і небажані зміни в складі ґрунту можуть знизити якість сільськогосподарських продуктів.

Це також може спричинити збільшення кількості патогенних бактерій, що погіршує властивості ґрунту і якість врожаю.

Ризики для здоров’я людини

Широке використання хімічних добрив може призвести до перевищення нітратів в овочах, що своєю чергою утворює канцерогенні N-нітрозамінові сполуки через поєднання нітритів і амінів.