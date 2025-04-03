Секрети здоров'я з 1950-х: 5 принципів минулого, які працюють і зараз

В чому різниця між харчуванням тоді і зараз?

Професор Жозефіна Конноллі-Шунен поділилася п’ятьма уроками здоров’я, які ми можемо винести з 50-х років і застосувати в нашому повсякденному житті. Звісно, зараз стан здоров’я населення значно кращий, ніж 70 років тому.

Люди живуть довше і здоровіше завдяки профілактиці, ранній і точнішій діагностиці завдяки вдосконаленим технологіям, новим лікам, медичним приладам і процедурам, а також розширеним можливостям лікування.

5 звичок, які можна запозичити з 50-х

Готувати більше вдома

70 років тому сім’ї вирощували овочі та фрукти у садах біля будинку, а діти спостерігали, як їхні батьки готують їжу, перш ніж сісти разом за обідній стіл. Ресторани були лише для особливих випадків. Зараз все інакше, і обідати чи вечеряти в кафе стало звичайною справою.

"Коли ми їмо поза домом, ми дійсно не знаємо якості харчових інгредієнтів, які використовуються в ресторані", - каже Конноллі-Шунен.

У закладах як правило, використовують дешевші інгредієнти, дешевшу олію, дешевші загусники для продуктів, тому харчування поза домом, як правило, знижує поживну якість їжі, яку споживають люди.

Намагайтеся більше готувати вдома (фото: Getty Images)

Споживати менше ультраобробленої їжі

Ультраоброблені харчові продукти (UPF) - це весь фастфуд, піца, газована вода та випічка.

"Виробники харчових продуктів винайшли велику різноманітність синтетичних інгредієнтів, які вони можуть виготовляти дуже дешево, а потім розробили величезну кількість цих ультраоброблених продуктів протягом 1980-х і 1990-х років, тож це дійсно змінило якість харчових продуктів", - розповіла експерт.

Відомо, що незважаючи на велику кількість, постійне харчування з UPF підвищує ризик серцевих захворювань, раку, діабету та навіть ранньої смерті.

Їсти менші порції

Ні для кого не секрет, що зараз розміри порцій стали більшими. Наприклад, гамбургери стали приблизно в три рази більші, ніж у 50-х роках. А солодкі газовані води продаються в пляшках по 2 літри, чого не було раніше.

Проводити менше часу з гаджетами

"Раніше діти просто виходили на вулицю, гралися і просто каталися на велосипедах. Вони були більш активними", - каже Конноллі-Шунен.

Електронні пристрої значно змінили ігрові звички та порушили режим сну. Синє світло від смартфонів може змусити організм подумати, що зараз день, порушуючи природний цикл сну організму.

Нестача сну може призвести до високого рівня кортизолу, що може сприяти збільшенню ваги та ожирінню.

За словами експертки, діти також зазвичай обідають, дивлячись телевізор або користуючись своїми гаджетами.

Не проводьте більшість часу за гаджетами (фото: Getty Images)

Більше рухатися на роботі

Раніше люди більше рухалися навіть на роботі. Наразі перехід від фізичної праці до соціальних та аналітичних навичок означає менше можливостей для фізичної активності.

"Тепер ви бачите, що більшість зустрічей є віртуальними, тож люди буквально можуть сидіти за робочим столом і взагалі не вставати протягом переважної частини дня", - каже фахівець.