Чому насправді восьминоги змінюють форму та колір: цікаві факти, які вас здивують

Мімікрія восьминогів

Головоногі молюски, до яких належать восьминоги, каракатиці та кальмари - надзвичайні створіння морського світу. Вони володіють унікальною здатністю не лише змінювати колір і малюнок на своїй шкірі, але й трансформувати форму і текстуру свого тіла.

Ці молюски можуть миттєво змінювати свій вигляд, що є однією з найшвидших змін у світі тварин. Завдяки таким перетворенням вони можуть легко маскуватися або здаватися загрозливими.

Цікаво, що більшість головоногих не сприймають кольори так, як інші тварини, тому ще залишається загадкою, як саме вони розпізнають, що і як треба копіювати.

Вид восьминога, що активний вночі (зображення: Вікіпедія)

Шкіра головоногих покрита мільйонами хроматофорів - пігментних клітин, які можуть розтягуватися і стискатися завдяки маленьким м’язам. Це дозволяє молюскам змінювати колір і створювати складні візерунки. Восьминоги і каракатиці також мають особливі сосочки, які можуть ставати більше або менше для зміни текстури шкіри.

Наприклад, звичайний восьминіг може змінюватися від прозорого бежевого на піщаних поверхнях до темного з плямами на каменях або яскраво помаранчевого на коралах. Каракатиці іноді збираються в купи та ховають свої мацаки, щоб виглядати як водорості. Личинки гігантської каракатиці навіть можуть імітувати рухи водоростей, розповсюджуючи темно-зелені пігменти по всьому тілу.

Каракатиці в акваріумі Джорджії (зображення: Вікіпедія)

Як восьминоги лякають ворогів

Для захисту від хижаків головоногі молюски іноді використовують інший підхід - вони намагаються налякати своїх ворогів.

Коли восьминоги опиняються під загрозою, вони можуть змінювати свій колір на темний і мутний, розширювати своє тіло і кінцівки, щоб здаватися більшими і грізнішими. Каракатиці, своєю чергою, створюють на своїй мантії малюнки, що нагадують очі, щоб залякати хижака.

Деякі види восьминогів, такі як синьокольчатий осьминіг, використовують яскраві індигові кільця на жовтій шкірі, щоб попередити хижаків про свою небезпеку. Інші, як восьминоги-імітатори, здатні видавати себе за небезпечніших або отрутніших тварин. Наприклад, вони можуть розпластати свої кінцівки, демонструючи білі та коричневі смуги, що нагадують про отруйну крилатку.

Великий синьокольчастий восьминіг (зображення: Вікіпедія)

Як восьминоги обдурюють жертву

Щоб обдурити та заворожити свою жертву, головоногі молюски використовують тактики маскування. Вони можуть імітувати інших тварин, щоб здаватися менш загрозливими та наблизитися до своєї здобичі.

Наприклад, фараонові каракатиці використовують свій колір і текстуру, щоб нагадувати краба-отшельника, а карибські рифові кальмари плавають задом наперед і махають руками, як плавниками, щоб виглядати як безпечні риби-папуги.

Крім того, головоногі молюски можуть використовувати різноманітні візерунки, смуги та кола на своїй шкірі, щоб заплутати свою здобич перед атакою.

Восьминіг звичайний (зображення: Вікіпедія)