Почему на самом деле осьминоги меняют форму и цвет: интересные факты, которые вас удивят

Мимикрия осьминогов

Головоногие моллюски, к которым относятся осьминоги, каракатицы и кальмары - чрезвычайные создания морского мира. Они обладают уникальной способностью не только изменять цвет и рисунок на своей коже, но трансформировать форму и текстуру своего тела.

Эти моллюски могут мгновенно изменять свой вид, что является одним из самых быстрых изменений в мире животных. Благодаря таким преобразованиям они могут легко маскироваться или казаться угрожающими.

Интересно, что большинство головоногих не воспринимают цвет так, как другие животные, поэтому еще остается загадкой, как именно они распознают, что и как нужно копировать.

Вид осьминога, активный ночью (изображение: Википедия)

Кожа головоногих покрыта миллионами хроматофоров - пигментных клеток, которые могут растягиваться и сжиматься благодаря маленьким мышцам. Это позволяет моллюскам изменять цвет и создавать сложные узоры. Осьминоги и каракатицы также имеют особые сосочки, которые могут становиться больше или меньше для изменения текстуры кожи.

К примеру, обычный осьминог может меняться от прозрачного бежевого на песчаных поверхностях до темного с пятнами на камнях или ярко-оранжевого на кораллах. Каракатицы иногда собираются в кучи и прячут свои щуки, чтобы выглядеть как водоросли. Личинки гигантской каракатицы даже могут имитировать движения водорослей, распространяя темно-зеленые пигменты по всему телу.

Каракатицы в аквариуме Джорджии (изображение: Википедия)

Как осьминоги пугают врагов

Для защиты от хищников головоногие моллюски иногда используют другой подход - они пытаются испугать своих врагов.

Когда осьминоги оказываются под угрозой, они могут изменять свой цвет на темный и мутный, расширять свое тело и конечности, чтобы казаться больше и более грозными. Каракатицы, в свою очередь, создают на своей мантии напоминающие глаза рисунки, чтобы запугать хищника.

Некоторые виды осьминогов, такие как синекольчатый осьминог, используют яркие индиговые кольца на желтой коже, чтобы предупредить хищников о своей опасности. Другие, как осьминоги-имитаторы, способны выдавать себя за более опасных или ядовитых животных. Например, они могут распластать свои конечности, демонстрируя белые и коричневые полосы, напоминающие о ядовитой крылатке.



Большой синекольчатый осьминог (изображение: Википедия)

Как осьминоги обманывают жертву

Чтобы обмануть и заворожить свою жертву, головоногие моллюски используют тактики маскировки. Они могут имитировать других животных, чтобы казаться менее угрожающими и приблизиться к своей добыче.

Например, фараоновые каракатицы используют свой цвет и текстуру, чтобы напоминать краба-отшельника, а карибские рифовые кальмары плавают задом вперед и машут руками, как плавниками, чтобы выглядеть как безопасные рыбы-попугаи.

Кроме того, головоногие моллюски могут использовать различные узоры, полосы и круги на своей коже, чтобы запутать свою добычу перед атакой.

Осьминог обыкновенный (изображение: Википедия)