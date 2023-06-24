Секрет вирощування крупного часнику, доступний абсолютно всім

Виростити крупний часник на городі може будь-хто, адже головний секрет хорошого врожаю полягає навіть не в ґрунті, а в правильному виборі посадкового матеріалу.
Як це зробити, розповіли в Telegram Дача. Сад та Город.
За словами фахівців, початкова маса посадкового матеріалу, коли мова йде про часник, має велике значення.
Все просто: чим більший садять зубок, тим більше утворюється коренів. А оскільки з коріння до плоду надходять всі необхідні поживні речовини, то й урожай буде більший.
Тим не менш садити великий зубок може бути економічно невигідно, адже зростають витрати на посадковий матеріал. Тому тут варто шукати "золоту середину".
Другий важливий секрет - правильний полив. Особливо навесні при посушливій погоді рослина повинна одержувати необхідну кількість води регулярно. Але переливати теж не можна.
Не можна загущувати грядку з часником, інакше крупним він не виросте. Висаджувати треба на глибину 5-6 см з інтервалом 10-15 см.
Часник повинен вирощуватися на сонячній ділянці, а грунт має бути легким і спушеним.
Часник потребує хорошого живлення, особливо в період активного росту. Рекомендується використовувати комплексні та органічні добрива.
Важливо видаляти цвітоніжки. Це необхідно, щоб не віднімати у рослини енергію, яка витрачається на формування головок.
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