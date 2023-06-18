Безкоштовні добрива з рештків: робимо картопляну, цибулеву, бананову та цитрусову воду для рослин

Добрива для кімнатних рослин не обов'язково купувати в спеціалізованих магазинах, адже все, що треба для живлення і гарного росту вазонів завжди у нас під рукою.

Як приготувати підживлення з рештків, що йдуть у смітник, - в матеріалі Styler далі.

Картопляний "напій"

Фахівці кажуть, що картопляний відвар теж можна використовувати в якості підгодівлі кімнатних рослин. Концентрація відвару особливого значення не має, головне, щоб він був несолоним.

Вносити добриво можна 2-3 рази на місяць, замінюючи ним стандартні підгодівлі хімічними препаратами. Цікаво, що його можна застосовувати навіть для примхливих і ослаблених квітів.

Позитивний ефект буде помітний приблизно через тиждень після першої підгодівлі. У квітів стане міцнішим коріння, активізується ріст.

"Цитрусову вода" для вазонів

Для цього вам треба лише не викидати шкірки від цитрусових: лимонів, мандаринів, апельсинів тощо. А далі за інструкцією:

Поріжте шкірки цитрусових

Наповніть шкірками літрову банку на одну третину. Залийте окропом

Відвар настоювати треба добу. Потім шкірки приберіть, в банку долийте води і зрошуйте нею рослини за допомогою пульверизатора

Настій з цибулиння

Для приготування такого добрива потрібно назбирати лушпиння. Потім візьміть одну склянку лушпиння і заваріть 2 літрами гарячої води, прокип'ятіть на повільному вогні 5 хвилин.

Два рази на тиждень потрібно поливати та обприскувати рослини цим відваром. Це зміцнить та захистить рослини від шкідників та хвороб.

Важливо! Лушпиння не варто використовувати для кактусів, фікусів, а також сукулентів, таких, зокрема, як товстянка (грошове дерево).

"Бананова вода"

Для такого підживлення візьміть шкірку від одного банана, дрібно поріжте. Складіть в літрову банку і залийте водою кімнатної температури.

Поставте в холодильник на 1-2 тижні. Потім відцідіть рештки шкірки від рідини. Час від часу поливайте цим добривом рослини.

Рештки добрива зберігайте в прохолодному місці. Вода буде чорного кольору - це нормально.