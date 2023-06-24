Секрет выращивания крупного чеснока, доступный абсолютно всем

Главный секрет крупных головок чеснока

По словам специалистов, начальная масса посадочного материала, когда речь идет о чесноке, имеет большое значение.

Все просто: чем больше сажают зубок, тем больше образуется корней. А поскольку из корней в плод поступают все необходимые питательные вещества, то и урожай будет больше.

Тем не менее сажать крупный зубок может быть экономически невыгодно, ведь растут затраты на посадочный материал. Поэтому здесь следует искать "золотую середину".

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Полив

Второй важный секрет - правильный полив. Особенно весной при засушливой погоде растение должно получать необходимое количество воды регулярно. Но переливать тоже нельзя.

Не сажайте густо

Нельзя загущать грядку с чесноком, иначе крупным он не вырастет. Высаживать нужно на глубину 5-6 см с интервалом 10-15 см.

Правильное место

Чеснок должен выращиваться на солнечном участке, а почва должна быть легкой и вспушенной.

Подкормка

Чесноку нужна хорошая подкормка, особенно в период активного роста. Рекомендуется использовать комплексные и органические удобрения.

Уход

Важно удалять цветоножки. Это необходимо, чтобы не отнимать у растения энергию, которая тратится на формирование головок.