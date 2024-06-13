Повертатися - погана прикмета? У які "дорожні" забобони досі всі вірять
Вирушаючи в дорогу, ми часто намагаємося врахувати всі деталі, щоб подорож була безпечною та вдалою. Дорожні забобони і прикмети, які передаються з покоління в покоління, можуть допомогти уникнути неприємностей і зробити подорож приємною та успішною.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список популярних забобонів щодо подорожей, в які вірять українці.
Що не можна робити перед виходом
Перед виходом важливо дотримуватися деяких заборон, щоб забезпечити успішну та безпечну подорож. Не рекомендується робити:
- не мийте підлогу перед від'їздом, оскільки це може призвести до того, що ви не повернетесь назад
- у сучасних повір'ях не рекомендується мити голову або стригти волосся, щоб уникнути недбалості та забутливості
- не зашивайте одяг перед виходом, оскільки це може принести невдачу, краще відкладіть ремонт до повернення або надягніть інший одяг
- уникайте переступання порогу лівою ногою та надягання першим лівого черевика, оскільки це може привернути негативну енергію
- уникайте переступання через предмети, що лежать на перехресті - це може призвести до хвороб та нещастя
Як правильно готуватися до подорожі (фото: freepik)
Повертатися - завжди погана прикмета
Забобони кажуть, що не варто повертатися, якщо щось забули. Але якщо це гроші, документи або інші важливі речі, без яких не обійтися – звичайно, попередження буде неактуальним.
Якщо довелося повернутися з половини шляху, варто задуматися, чи треба вирушати саме зараз. Можливо, краще піти пізніше або на наступний день, щоб уникнути невдач. Позитивний бік цієї прикмети в тому, що повернувшись, ви могли уникнути неприємностей, які б сталися, якби ви продовжили шлях.
Чому повертатися на пів шляху - погана прикмета (фото: freepik)
Причина цієї прикмети в тому, що поріг вважається межею між реальним світом і світом духів. Духи можуть розгніватися на вашу неуважність і сплутати ваші думки.
Перед тим як вирушити в дорогу, мовчки присядьте на кілька хвилин. Це допоможе зробити шлях легшим і згадати, чи нічого ви не забули. Така практика благословляє дорогу, якщо довелося повернутися, прикмета вже не спрацює. Це роблять також перед тим, як йти в гості, щоб їх добре прийняли.
Що потрібно зробити перед дорогою
Перед тим як вирушити в подорож, варто також пам’ятати про дії, які повинні привабити удачу до вашої подорожі:
- потримайтеся за кут столу перед виїздом - це давнє повір'я символізує зв'язок з рідною домівкою та швидке повернення додому
- бережіться заздрості, використовуйте метафори, наприклад вираз "на кудикіну гору" замість точного місця призначення, щоб уникнути негативного впливу
- взявши з собою свіжий або сушений полин, ви захистите себе від зла та втоми, забобони радять носити його у взутті або мішечку-талісмані, щоб залишатися в безпеці
- якщо ви погано орієнтуєтеся в незнайомих місцях, одягніть одяг навиворіт - це допоможе вам не збитися з вашого шляху
Що робити, якщо страшно заблукати - порада забобонів (фото: freepik)
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При написанні матеріалу було використано такі джерела: MapQuest Travel, Your Tango, Вікіпедія.