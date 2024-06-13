Возвращаться - плохая примета? В какие "дорожные" суеверия до сих пор все верят

Отправляясь в путь, мы часто стараемся учесть все детали, чтобы путешествие было безопасным и успешным. Дорожные предрассудки и приметы, которые передаются из поколения в поколение, могут помочь избежать неприятностей и сделать путешествие приятным и успешным.

Что нельзя делать перед выходом

Перед выходом важно соблюдать некоторые запреты, чтобы обеспечить успешное и безопасное путешествие. Не рекомендуется делать:

не мойте пол перед отъездом, поскольку это может привести к тому, что вы не вернетесь назад

в современных поверьях не рекомендуется мыть голову или стричь волосы, чтобы избежать халатности и забывчивости

не зашивайте одежду перед выходом, поскольку это может принести неудачу, лучше отложите ремонт до возврата или наденьте другую одежду

избегайте переступления порога левой ногой и надевания первым левого ботинка, поскольку это может привлечь негативную энергию

избегайте преступления через предметы, лежащие на перекрестке - это может привести к болезням и несчастью

Как правильно готовиться к путешествию (фото: freepik)

Возвращаться - всегда плохая примета

Суеверия говорят, что не стоит возвращаться, если что-то забыли. Но если это деньги, документы или другие важные вещи, без которых не обойтись, конечно, предупреждение будет неактуальным.

Если пришлось вернуться с половины пути, стоит задуматься, нужно ли отправляться именно сейчас. Возможно, лучше пойти позже или на следующий день во избежание неудач. Положительная сторона этой приметы в том, что вернувшись, вы могли избежать неприятностей, которые произошли бы, если бы вы продолжили путь.

Почему возвращаться на пол пути - плохая примета (фото: freepik)

Причина этой приметы в том, что порог считается пределом между реальным миром и миром духов. Духи могут рассердиться на вашу невнимательность и спутать ваши мысли.

Перед тем как отправиться в путь, молча присядьте на несколько минут. Это поможет сделать путь более легким и вспомнить, ничего ли вы не забыли. Такая практика благословляет дорогу, если пришлось вернуться, примета уже не сработает. Это делают также перед тем, как идти в гости, чтобы их хорошо приняли.

Что нужно сделать перед дорогой

Перед тем как отправиться в путешествие, следует также помнить о действиях, которые должны привлечь удачу к вашему путешествию:

подержитесь за угол стола перед выездом - это давнее поверье символизирует связь с домом и быстрый возврат домой

берегитесь зависти, используйте метафоры, например выражение "на кудыкину гору" вместо точного места назначения во избежание негативного воздействия

взяв с собой свежую или сушеную полынь, вы защитите себя от зла и усталости, предрассудки советуют носить его в обуви или мешочке-талисмане, чтобы оставаться в безопасности

если вы плохо ориентируетесь в незнакомых местах, наденьте одежду наизнанку - это поможет вам не сбиться с пути

Что делать, если страшно заблудиться - совет предрассудков (фото: freepik)