Возвращаться - плохая примета? В какие "дорожные" суеверия до сих пор все верят
Отправляясь в путь, мы часто стараемся учесть все детали, чтобы путешествие было безопасным и успешным. Дорожные предрассудки и приметы, которые передаются из поколения в поколение, могут помочь избежать неприятностей и сделать путешествие приятным и успешным.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список популярных предрассудков по поводу путешествий, в которые верят украинцы.
Что нельзя делать перед выходом
Перед выходом важно соблюдать некоторые запреты, чтобы обеспечить успешное и безопасное путешествие. Не рекомендуется делать:
- не мойте пол перед отъездом, поскольку это может привести к тому, что вы не вернетесь назад
- в современных поверьях не рекомендуется мыть голову или стричь волосы, чтобы избежать халатности и забывчивости
- не зашивайте одежду перед выходом, поскольку это может принести неудачу, лучше отложите ремонт до возврата или наденьте другую одежду
- избегайте переступления порога левой ногой и надевания первым левого ботинка, поскольку это может привлечь негативную энергию
- избегайте преступления через предметы, лежащие на перекрестке - это может привести к болезням и несчастью
Как правильно готовиться к путешествию (фото: freepik)
Возвращаться - всегда плохая примета
Суеверия говорят, что не стоит возвращаться, если что-то забыли. Но если это деньги, документы или другие важные вещи, без которых не обойтись, конечно, предупреждение будет неактуальным.
Если пришлось вернуться с половины пути, стоит задуматься, нужно ли отправляться именно сейчас. Возможно, лучше пойти позже или на следующий день во избежание неудач. Положительная сторона этой приметы в том, что вернувшись, вы могли избежать неприятностей, которые произошли бы, если бы вы продолжили путь.
Почему возвращаться на пол пути - плохая примета (фото: freepik)
Причина этой приметы в том, что порог считается пределом между реальным миром и миром духов. Духи могут рассердиться на вашу невнимательность и спутать ваши мысли.
Перед тем как отправиться в путь, молча присядьте на несколько минут. Это поможет сделать путь более легким и вспомнить, ничего ли вы не забыли. Такая практика благословляет дорогу, если пришлось вернуться, примета уже не сработает. Это делают также перед тем, как идти в гости, чтобы их хорошо приняли.
Что нужно сделать перед дорогой
Перед тем как отправиться в путешествие, следует также помнить о действиях, которые должны привлечь удачу к вашему путешествию:
- подержитесь за угол стола перед выездом - это давнее поверье символизирует связь с домом и быстрый возврат домой
- берегитесь зависти, используйте метафоры, например выражение "на кудыкину гору" вместо точного места назначения во избежание негативного воздействия
- взяв с собой свежую или сушеную полынь, вы защитите себя от зла и усталости, предрассудки советуют носить его в обуви или мешочке-талисмане, чтобы оставаться в безопасности
- если вы плохо ориентируетесь в незнакомых местах, наденьте одежду наизнанку - это поможет вам не сбиться с пути
Что делать, если страшно заблудиться - совет предрассудков (фото: freepik)
Напомним, ранее мы сообщали самые известные предрассудки о соли, в которые до сих пор верят.
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При написании материала были использованы следующие источники: MapQuest Travel, Your Tango, Википедия.