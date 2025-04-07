Ці продукти підвищують шанси на зачаття: що їсти, щоб завагітніти природним шляхом

Незамінний елемент для здорової вагітності

Коли йдеться про підтримку здорової вагітності та розвитку плоду, фолієва кислота дійсно відіграє ключову роль. Доведено, що її прийом до та під час вагітності значно знижує ризик розвитку серйозних вроджених вад, таких як аненцефалія та розщеплення хребта. Оскільки ці критичні дефекти формуються на ранніх стадіях вагітності, часто ще до того, як жінка дізнається про свій стан, усім жінкам репродуктивного віку рекомендується щоденно вживати 400 мкг фолієвої кислоти.

Включення в раціон продуктів, збагачених фолієвою кислотою (наприклад, зернових), також є важливим, враховуючи значний відсоток незапланованих вагітностей. Експертні оцінки свідчать, що програми збагачення харчових продуктів фолієвою кислотою вже запобігли значній кількості випадків розщеплення хребта та аненцефалії у світі. Існують також припущення, що фолієва кислота у вигляді дієтичної добавки може підвищувати шанси на зачаття у жінок, проте це потребує додаткових досліджень.

Безпліддя та харчування

Причини безпліддя можуть бути різноманітними як у жінок, так і у чоловіків. У жінок це може бути пов'язано з проблемами виробництва здорових яйцеклітин, порушенням прохідності фаллопієвих труб або проблемами з імплантацією ембріона. У чоловіків ключову роль відіграє якість сперматозоїдів, включаючи їх рухливість, морфологію та кількість.

На якість сперми можуть впливати різні фактори, включаючи екологічні. Варто зазначити, що у значній кількості випадків (близько 15%) причини безпліддя залишаються нез'ясованими навіть після ретельного обстеження.

Хоча не існує чарівної пігулки у вигляді окремого продукту чи добавки, яка б миттєво вирішила проблеми з фертильністю, експерти одностайні в тому, що повноцінне та збалансоване харчування відіграє важливу роль на всіх етапах планування вагітності та після неї. Критичне значення має достатнє надходження поживних речовин, адже наслідки недоїдання можуть бути катастрофічними для здоров'я майбутньої дитини, як це продемонстрували дослідження наслідків "голландської голодної зими".

Як харчування впливає на шанси зачаття

Дедалі більше уваги приділяється впливу харчування на чоловічу фертильність. Дослідження 2015 року серед пар, які проходили ЕКЗ, виявило, що тип м'яса, яке вживали чоловіки, впливав на успішність запліднення.

Більше споживання м'яса птиці асоціювалося з вищими показниками запліднення, тоді як вживання переробленого м'яса (бекону, ковбас) мало негативний вплив. Чоловіки, які їли найменше переробленого м'яса, мали значно вищі шанси на запліднення своїх партнерок порівняно з тими, хто вживав його у великих кількостях. Австралійські науковці також довели, що харчування батька може мати довгостроковий вплив на здоров'я майбутніх дітей.

Дієтичні рекомендації для майбутніх батьків

Дослідники наголошують на важливості змін у харчуванні обох партнерів. Збільшення в раціоні корисних жирів (горіхів, насіння, лосося, авокадо, оливкової олії) є однією з рекомендованих змін. Водночас слід уникати трансжирів, що містяться в маргарині, смаженій їжі та перероблених продуктах, оскільки вони пов'язані з підвищеним ризиком безпліддя.

Акцент на рослинному харчуванні також є корисним. Дослідження Гарвардської школи громадського здоров'я показало, що заміна тваринного білка (особливо червоного м'яса) на рослинний (бобові) може знизити ризик овуляторного безпліддя у жінок більш ніж на 50%.

Огляд досліджень 2021 року підкреслює важливість збалансованого харчування як для чоловічої, так і для жіночої фертильності, рекомендуючи вживання овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, корисних жирів (жирної риби) та білка (бобових, яєць, нежирного м'яса). Важливу роль відіграє йод для правильного розвитку плоду та функціонування щитовидної залози матері.

Щодо алкоголю, рекомендації однозначні: безпечної дози для вагітних або тих, хто намагається завагітніти, не існує. Його слід уникати повністю.

Важливо пам'ятати, що безпліддя є складним явищем, і хоча харчування відіграє важливу роль, не варто переоцінювати його вплив. Занепокоєння щодо харчування може спричинити зайвий стрес. Найкращою стратегією є прагнення до збалансованого та здорового харчування, а у разі будь-яких питань чи занепокоєнь слід звернутися до лікаря. Не існує жодного "продукту для зачаття", але здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, може позитивно вплинути на фертильність обох партнерів.