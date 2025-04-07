Эти продукты повышают шансы на зачатие: что есть, чтобы забеременеть естественным путем

Незаменимый элемент для здоровой беременности

Когда речь идет о поддержке здоровой беременности и развития плода, фолиевая кислота действительно играет ключевую роль. Доказано, что ее прием до и во время беременности значительно снижает риск развития серьезных врожденных пороков, таких как анэнцефалия и расщепление позвоночника. Поскольку эти критические дефекты формируются на ранних стадиях беременности, часто еще до того, как женщина узнает о своем состоянии, всем женщинам репродуктивного возраста рекомендуется ежедневно употреблять 400 мкг фолиевой кислоты.

Включение в рацион продуктов, обогащенных фолиевой кислотой (например, зерновых), также является важным, учитывая значительный процент незапланированных беременностей. Экспертные оценки свидетельствуют, что программы обогащения пищевых продуктов фолиевой кислотой уже предотвратили значительное количество случаев расщепления позвоночника и анэнцефалии в мире. Существуют также предположения, что фолиевая кислота в виде диетической добавки может повышать шансы на зачатие у женщин, однако это требует дополнительных исследований.

Бесплодие и питание

Причины бесплодия могут быть разнообразными как у женщин, так и у мужчин. У женщин это может быть связано с проблемами производства здоровых яйцеклеток, нарушением проходимости фаллопиевых труб или проблемами с имплантацией эмбриона. У мужчин ключевую роль играет качество сперматозоидов, включая их подвижность, морфологию и количество.

На качество спермы могут влиять различные факторы, включая экологические. Стоит отметить, что в значительном количестве случаев (около 15%) причины бесплодия остаются невыясненными даже после тщательного обследования.

Хотя не существует волшебной таблетки в виде отдельного продукта или добавки, которая бы мгновенно решила проблемы с фертильностью, эксперты единодушны в том, что полноценное и сбалансированное питание играет важную роль на всех этапах планирования беременности и после нее. Критическое значение имеет достаточное поступление питательных веществ, ведь последствия недоедания могут быть катастрофическими для здоровья будущего ребенка, как это продемонстрировали исследования последствий "голландской голодной зимы".

Как питание влияет на шансы зачатия

Все больше внимания уделяется влиянию питания на мужскую фертильность. Исследование 2015 года среди пар, которые проходили ЭКО, показало, что тип мяса, которое употребляли мужчины, влиял на успешность оплодотворения.

Большее потребление мяса птицы ассоциировалось с более высокими показателями оплодотворения, тогда как употребление переработанного мяса (бекона, колбас) имело негативное влияние. Мужчины, которые ели меньше всего переработанного мяса, имели значительно более высокие шансы на оплодотворение своих партнерш по сравнению с теми, кто употреблял его в больших количествах. Австралийские ученые также доказали, что питание отца может иметь долгосрочное влияние на здоровье будущих детей.

Диетические рекомендации для будущих родителей

Исследователи отмечают важность изменений в питании обоих партнеров. Увеличение в рационе полезных жиров (орехов, семян, лосося, авокадо, оливкового масла) является одним из рекомендуемых изменений. В то же время следует избегать трансжиров, содержащихся в маргарине, жареной пище и переработанных продуктах, поскольку они связаны с повышенным риском бесплодия.

Акцент на растительном питании также является полезным. Исследование Гарвардской школы общественного здоровья показало, что замена животного белка (особенно красного мяса) на растительный (бобовые) может снизить риск овуляторного бесплодия у женщин более чем на 50%.

Обзор исследований 2021 года подчеркивает важность сбалансированного питания как для мужской, так и для женской фертильности, рекомендуя употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров (жирной рыбы) и белка (бобовых, яиц, нежирного мяса). Важную роль играет йод для правильного развития плода и функционирования щитовидной железы матери.

Что касается алкоголя, рекомендации однозначны: безопасной дозы для беременных или тех, кто пытается забеременеть, не существует. Его следует избегать полностью.

Важно помнить, что бесплодие является сложным явлением, и хотя питание играет важную роль, не стоит переоценивать его влияние. Беспокойство по поводу питания может вызвать лишний стресс. Лучшей стратегией является стремление к сбалансированному и здоровому питанию, а в случае любых вопросов или беспокойств следует обратиться к врачу. Не существует ни одного "продукта для зачатия", но здоровый образ жизни, включая правильное питание, может положительно повлиять на фертильность обоих партнеров.