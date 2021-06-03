Секрет успешной сдачи ВНО: выпускникам дали важные советы

Как подготовиться к тестированию?

Подготовка к внешнему независимому оцениванию является самым трудным этапом. Ведь следует изучить и повторить большой объем материала, а кажется, что времени катастрофически не хватает. Организовать эффективный процесс подготовки несложно. Для этого попробуйте:

Подготовить место для занятий: убрать со стола лишние вещи, удобно расположить необходимые учебники, пособия, тетради и тому подобное.

В интерьер комнаты добавить желтый и фиолетовый цвета, потому что они повышают умственную активность (достаточно любой картинки или аксессуара в этих тонах).

Составить план занятий на каждый день подготовки. Прописать конкретные разделы и темы. Определите ваш хронотип ("сова" или "жаворонок") и в зависимости от этого используйте утренние или вечерние часы для обучения.

Начинать с того раздела, который знаете меньше всего. Если трудно "раскачаться", начните с наиболее интересного и приятного материала. Так вы постепенно войдете в рабочий ритм и незаметно освоите сложное.

Чередовать занятия и отдых: 40 минут - обучение, 10 минут - перерыв. В это время можно сделать разминку, потанцевать, попеть или принять душ.

Структурировать материал в виде планов, таблиц или схем. Наглядность способствует лучшему запоминанию и систематизации информации.

Не думайте о том, что не хватает времени на подготовку и мысленно рисуйте себе картину успеха!

Что делать накануне ВНО?

Кажется, что ночь перед экзаменом - последняя возможность для подготовки. Это неправильно, ведь вам надо набраться сил. Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе, пообщайтесь с друзьями или близкими. Выспитесь! Утром с ощущением уверенности и «боевого» настроения решительно шагайте к своей победе!

Справиться с волнением в ответственный день сдачи ВНО помогут пунктуальность и собранность. В пункт тестирования следует появиться заранее, лучше за пол часа до начала тестирования.

При себе необходимо иметь сертификат участника ВНО, паспорт (не свидетельство о рождении!), бутылку с негазированной водой без этикетки и несколько ручек с черными чернилами.

Не должно быть гаджетов, флешек, смартчасов, наушников, шпаргалок и тому подобное! Возьмите с собой только телефон для связи с родителями.

В начале тестирования вам проведут небольшой инструктаж и ответят на все организационные вопросы. Это важно! От того, как вы запомните эти правила, зависит результат.

Чтобы не растеряться и эффективно распределить время при работе с тестом обратите внимание на несколько универсальных советов:

Сосредоточьтесь . В начале постарайтесь собраться и забыть об окружении: существуют только задания и часы, регламентирующие время выполнения теста. Спешите медленно!

. В начале постарайтесь собраться и забыть об окружении: существуют только задания и часы, регламентирующие время выполнения теста. Спешите медленно! Начните с легкого . Сначала отвечайте на те вопросы, в правильности которых вы уверены. Не останавливайтесь на тех, которые вызывают долгие размышления. Так вы успокоитесь, мозг начнет работать ясно и четко. Освобождение от нервозности позволит направить энергию на более сложные вопросы.

. Сначала отвечайте на те вопросы, в правильности которых вы уверены. Не останавливайтесь на тех, которые вызывают долгие размышления. Так вы успокоитесь, мозг начнет работать ясно и четко. Освобождение от нервозности позволит направить энергию на более сложные вопросы. Думайте только о текущем задании. Когда вы читаете новое задание, забудьте все, что было в предыдущем. Не стоит зацикливаться на неудаче, ведь каждое новое задание – это шанс набрать баллы.

Когда вы читаете новое задание, забудьте все, что было в предыдущем. Не стоит зацикливаться на неудаче, ведь каждое новое задание – это шанс набрать баллы. Исключайте. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые точно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах и увеличить шансы на успех.

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые точно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах и увеличить шансы на успех. Запланируйте два круга. Рассчитайте время так, чтобы за две трети отведенного времени вы сделали легкие задания ("первый круг"). А потом спокойно вернитесь и подумайте над сложными, которые сначала пришлось пропустить ("второй круг").

Рассчитайте время так, чтобы за две трети отведенного времени вы сделали легкие задания ("первый круг"). А потом спокойно вернитесь и подумайте над сложными, которые сначала пришлось пропустить ("второй круг"). Проверьте. Оставьте немного времени для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать глазами и исправить явные ошибки.

Что еще?

После того, как оставите пункт тестирования, позвоните родителям! Ведь они также волнуются, даже больше вас! И помните - жизнь продолжается и вас ждет много побед!