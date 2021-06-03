Секрет успешной сдачи ВНО: выпускникам дали важные советы

В Украине выпускники продолжают сдавать внешнего независимого оценивания (ЗНО). Тестирование для каждого выпускника является серьезным шагом в жизни. Ведь именно он определяет путь к будущей взрослой жизни.
Эксперт и основатель онлайн-школы "На Урок" Дмитрий Перепелица рассказал в комментарии Styler, что результат тестирования зависит не только от уровня знаний, но и от психологической подготовки.
Подготовка к внешнему независимому оцениванию является самым трудным этапом. Ведь следует изучить и повторить большой объем материала, а кажется, что времени катастрофически не хватает. Организовать эффективный процесс подготовки несложно. Для этого попробуйте:
Не думайте о том, что не хватает времени на подготовку и мысленно рисуйте себе картину успеха!
Кажется, что ночь перед экзаменом - последняя возможность для подготовки. Это неправильно, ведь вам надо набраться сил. Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе, пообщайтесь с друзьями или близкими. Выспитесь! Утром с ощущением уверенности и «боевого» настроения решительно шагайте к своей победе!
Справиться с волнением в ответственный день сдачи ВНО помогут пунктуальность и собранность. В пункт тестирования следует появиться заранее, лучше за пол часа до начала тестирования.
При себе необходимо иметь сертификат участника ВНО, паспорт (не свидетельство о рождении!), бутылку с негазированной водой без этикетки и несколько ручек с черными чернилами.
Не должно быть гаджетов, флешек, смартчасов, наушников, шпаргалок и тому подобное! Возьмите с собой только телефон для связи с родителями.
В начале тестирования вам проведут небольшой инструктаж и ответят на все организационные вопросы. Это важно! От того, как вы запомните эти правила, зависит результат.
Чтобы не растеряться и эффективно распределить время при работе с тестом обратите внимание на несколько универсальных советов:
После того, как оставите пункт тестирования, позвоните родителям! Ведь они также волнуются, даже больше вас! И помните - жизнь продолжается и вас ждет много побед!
Ранее мы сообщали, что накануне проведения ВНО в Украине активизировались мошенники.