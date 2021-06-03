Секрет успішної здачі ЗНО: випускникам дали важливі поради

В Україні випускники продовжують здавати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування для кожного випускника є серйозним кроком у житті. Адже саме він визначає шлях до майбутнього дорослого життя.
Експерт та засновник онлайн-школи "На Урок" Дмитро Перепелиця розповів у коментарі Styler, що результат тестування залежить не лише від рівня знань, а й від психологічної підготовки.
Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання є найважчим етапом. Адже слід вивчити та повторити великий обсяг матеріалу, а здається, що часу катастрофічно не вистачає. Організувати ефективний процес підготовки нескладно. Для цього спробуйте:
Не думайте про те, що бракує часу на підготовку та подумки малюйте собі картину успіху!
Здається, що ніч перед іспитом – остання можливість для підготовки. Це неправильно, адже вам треба набратися сил. Увечері прогуляйтеся на свіжому повітрі, поспілкуйтеся з друзями чи близькими. Виспіться! Вранці з відчуттям впевненості та «бойового» настрою рішуче крокуйте до своєї перемоги!
Впоратися з хвилюванням у відповідальний день складання ЗНО допоможуть пунктуальність та зібраність. У пункт тестування слід з'явитися заздалегідь, краще за пів години до початку тестування.
При собі необхідно мати сертифікат учасника ЗНО, паспорт (не свідоцтво про народження!), пляшку з негазованою водою без етикетки та декілька ручок з чорним чорнилом.
Не має бути гаджетів, флешок, смартгодинників, навушників, шпаргалок тощо! Візьміть із собою лише телефон для зв’язку з батьками.
На початку тестування вам проведуть невеликий інструктаж та нададуть відповіді на всі організаційні питання. Це важливо! Від того, як ви запам'ятаєте ці правила, залежить результат.
Щоб не розгубитися та ефективно розподілити час при роботі з тестом зверніть увагу на декілька універсальних порад:
Після того, як залишите пункт тестування, зателефонуйте батькам! Адже вони також хвилюються, навіть більше за вас! І пам'ятайте – життя продовжується і на вас чекає багато перемог!
Раніше ми повідомляли, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї.