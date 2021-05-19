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Накануне ВНО активизировались мошенники. Распространяют фейковые ответы на тесты

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Украина, Среда 19 мая 2021 16:07
Накануне ВНО активизировались мошенники. Распространяют фейковые ответы на тесты Фото: накануне ВНО-2021 активизировались мошенники (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Накануне проведения Внешнего независимого оценивания в Украине активизировались мошенники. Злоумышленники через сеть предлагают приобрести якобы ответы на тесты ВНО-2021.

Об этом заявили в Украинском центре оценивания качества образования.

Как отметили в УЦОКО, мошенники уверяют в надежности и достоверности ответов на тесты ВНО, а для "убедительности" присылают письмо с якобы официальной ящика УЦОКО. Кроме того, злоумышленники неправомерно ставят логотип УЦОКО на свой "сомнительный контент".

"Безусловно, купить можно что угодно, но точно это не будет тест ВНО. Чтобы не стать жертвами мошенников, делайте свой выбор сознательно, пользуйтесь достоверными источниками, критически оценивайте информацию", - подчеркнули в центре.

В УЦОКО добавили, что следить за достоверной и актуальной информацией о ВНО можно на вебсайте центра, а также официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram и канале в Тelegram.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Украине стартует основная сессия ВНО-2021. Сессия откроется экзаменом по химии. В этом году на ВНО зарегистрировались 389 710 человек. Основана сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая до 15 июня.

Как писало РБК-Украина, уже началась вакцинация второй дозой учителей, которые привлечены к проведению ВНО-2021.

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