Секрет приготування ідеальних дерунів: що додати, щоб картопля не темніла

Картопля

Для смачних дерунів беріть тільки стару картоплю. У ній міститься багато крохмалю, який додасть вашим оладкам потрібну форму. З молодої картоплі деруни зазвичай розповзаються на сковороді й доводиться додавати багато борошна.

Смажте відразу

Як тільки ви натерли картоплю або подрібнили її в блендері, заправляйте і відразу ж починайте смажити. Картопля не повинна потемніти - це зіпсує смак дерунів. Щоб цього уникнути – додайте 1-2 ложки сметани. Ще можна додати трохи теплого молока. І обов'язково – цибулю. Деякі додають від потемніння пару крапель лимонного соку.

Для приготування дерунів використовуйте чавунну сковорідку. Добре розігрійте і змастіть маслом.

Яйця

Ви здивуєтеся, але яйця не є обов'язковим інгредієнтом для дерунів. Якщо крохмалю в картоплі достатньо, то їх додавати не потрібно. Яйце додають для того, щоб деруни не розповзалися.

Борошно

У справжні деруни борошно не додають, оскільки це змінює смак страви. У селах частіше додають яйця, а ось борошно – майже ніколи. Але це - справа смаку.

Борошно для дерунів потрібно обов'язково просіяти й додавати не більше 2-3 столових ложок, інакше дерун стануть гумовими.

Тертка чи блендер?

Овочі потрібно терти на великій або дрібній тертці, і цибулю теж. Для пікантності подрібніть 2-3 зубчики часнику та додайте дрібно нарізану зелень.

Якщо ви хочете пишноти, то краще подрібнити картоплю за допомогою м'ясорубки або комбайна, але смак буде трохи інший - як картопляні оладки.Для пишноти можна окремо додати 1-2 ложки крохмалю.