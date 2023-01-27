Секрет приготовления идеальных дерунов: что добавить, чтобы картофель не темнел

Картофель

Для вкусных дерунов берите только старый картофель. В нем содержится много крахмала, который добавит вашим оладьям нужную форму. Из молодого картофеля деруны обычно расползаются на сковороде и приходится добавлять много муки.

Жарьте сразу

Как только вы натерли картофель или измельчили его в блендере, заправляйте и сразу же начинайте жарить. Картофель не должен потемнеть - это испортит вкус дерунов. Чтобы этого избежать - добавьте 1-2 ложки сметаны. Еще можно добавить немного теплого молока. И обязательно - лук. Некоторые добавляют от потемнения пару капель лимонного сока.

Для приготовления дерунов используйте чугунную сковородку. Хорошо ее разогрейте и смажьте маслом.

Яйца

Вы удивитесь, но яйца не являются обязательным ингредиентом для дерунов. Если крахмала в картофеле достаточно, то добавлять точно не нужно. Яйцо добавляют для того, чтобы деруны не расползались.

Мука

В настоящие деруны муку не добавляют, так как это меняет вкус блюда. В селах чаще добавляют яйца, а вот муку - почти никогда. Но это - дело вкуса.

Для пышности можно отдельно добавить 1-2 ложки крахмала. Муку для дерунов нужно обязательно просеять и добавлять не более 2-3 столовых ложек, иначе деруны станут резиновыми.

Терка или блендер?

Овощи нужно тереть на крупной или мелкой терке, и лук тоже. Для пикантности измельчите 2-3 зубчика чеснока и добавьте мелко нарезанную зелень.

Если вы хотите пышности, то лучше измельчить картофель с помощью мясорубки или комбайна, но вкус будет немного другой - как у картофельных оладок.