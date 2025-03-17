Названо улюблений продукт японців, який знижує ризик раку

Їжа з Японії допоможе знизити розвиток раку

Мова йде про соєві боби. Це їстівна бобова рослина, яка походить зі Східної Азії. Цей продукт стає все більш популярним в західних країнах.

За даними Оксфордського університету, щорічно імпортується понад три мільйони тонн сої. Хоча багато людей люблять сою у вигляді тофу або соєвого молока як альтернативу м’ясу та молочним продуктам, сама квасоля також може похвалитися значними поживними перевагами. Наприклад, соєві боби багаті білком, який допомагає підтримувати здоров’я м’язів.

Крім того, соєві боби багаті харчовими волокнами, які сприяють травленню, і містять безліч необхідних вітамінів і мінералів, таких як марганець, залізо, фосфор, вітаміни групи В, вітамін К, цинк, калій, магній і фолат.

Окрім користі для здоров’я, пов’язаної з цими поживними речовинами, декілька досліджень показують, що соєві боби та продукти, отримані з сої, можуть зіграти певну роль у зниженні ризику раку.

Аналіз 2022 року показав, що більш високе споживання сої було пов’язане зі зниженням ризику раку на 10%, тоді як навіть менше споживання могло знизити ризик до 4%.

Соєві боби та ізофлавони

Соєві боби та їх ізофлавони, що борються з раком, є гарячою темою у світі охорони здоров’я. Ці унікальні фітонутрієнти, хімічно подібні до естрогену, можуть зв’язуватися з естрогеновими рецепторами нашого організму під час споживання.

Однак не кожен може скористатися перевагами цих ізофлавонів - все залежить від того, наскільки добре їх засвоює ваше тіло. Дослідження показують, що ваші особисті мікроби відіграють роль у тому, наскільки ефективно ви можете поглинати сою та отримувати з неї користь.

Лише приблизно 30% до 50% з нас мають мікроби, необхідні для ефективного розщеплення цих ізофлавонів. Це в основному вегетаріанці та люди азіатського походження.

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