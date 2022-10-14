Секрет ідеального тіста для пельменів, вареників і чебуреків: не розваляться і не задубіють

Вареники - традиційна українська страва, з якою треба трохи повозитися, але вашу родину від цієї смакоти за вуха не відтягнеш. Рецептів тіста для вареників існує багато, ми ж пропонуємо вам один з найкращих.
Рецептом поділилася українська кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.
Просійте в миску борошно, додайте сіль, склянку окропу, олію.
Замість тісто - спочатку ложкою, як прохолоне - руками. Добре вимісіть тісто, воно вийде еластичним і м'яким. Залиште відпочити на 20-30 хвилин загорнутим у харчову плівку.
Тим часом приготуйте улюблену начинку, наприклад, картоплю із засмажкою.
Поділіть тісто на дві частини. Розкатайте тонко, припилюючи борошном.
Виріжте кружечки, покладіть на кожен шматок начинку і зліпіть вареники.
Коли наліпите першу порцію, можна відварювати у підсоленій киплячій воді. Варити треба 2-3 хвилини після спливання.
А решту вареників - заморозьте, щоб потім зварити свіженькі.
Зазначимо, що з такого тіста можна приготувати також чебуреки чи пельмені
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