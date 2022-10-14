Секрет идеального теста для пельменей, вареников и чебуреков: не развалятся и не задубеют

Вареники – традиционное украинское блюдо, с которым нужно немного повозиться, но вашу семью от этой вкусности за уши не оттянешь. Рецептов теста для вареников существует много, мы предлагаем вам один из лучших.
Рецептом поделилась украинская кулинарка на YouTube-канале Смаколики Юлі.
Просейте в миску муку, добавьте соль, стакан кипятка, растительное масло.
Замесите тесто – сначала ложкой, как остынет немного – руками. Хорошо вымесите тесто, оно получится эластичным и мягким. Оставьте отдохнуть на 20-30 минут завернутым в пищевую пленку.
Тем временем приготовьте любимую начинку, например, картофель с зажаркой.
Разделите тесто на две части. Раскатайте тонко, припыливая мукой.
Вырежьте кружочки, положите на каждый кусок начинку и слепите вареники.
Когда налепите первую порцию, можно отваривать в подсоленной кипящей воде. Варить нужно 2-3 минуты после всплытия.
А остальные вареники - заморозьте, чтобы потом сварить свеженькие.
Отметим, что из такого теста можно приготовить также чебуреки или пельмени.
Раньше мы писали, как приготовить идеальные украинские голубцы.
Также читайте о сырниках, которые выходят всегда. Лучший рецепт.