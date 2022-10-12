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Правильні українські голубці: тепер ви готуватимете тільки так

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Середа 12 жовтня 2022 09:38
Правильні українські голубці: тепер ви готуватимете тільки так Скріншот відео: Як приготувати голубці
Автор: Світлана Мащенко

Правильні українські голубці готуються з фаршу, рису, капусти, овочів і обов'язково в томатно-сметанній заливці. Якщо ви ще так не робили, обов'язково спробуйте..

Рецептом поділилася українська кулінарка на YouTube каналі "Смаколик.юа Марія Михальченко".

Список інгредієнтів:

  • 300 г рису
  • 200 г цибулі
  • 300 г моркви
  • 1 кг м'яса
  • сіль/перець за смаком
  • зелень кропу за бажанням
  • 1-2 головки капусти
  • 1 л води
  • 3 ст. л томатної пасти
  • 3 ст. л сметани
  • сіль/перець - 2 лаврових листка

Покроковий спосіб приготування

Промийте рис у декількох водах до її прозорості. Промитий рис вкиньте у киплячу воду і проваріть дві хвилини. Відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою. І залиште стекти рідині.

Приготуйте засмажку: обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву і протушкуте до м'якості моркви.

До м'яса додайте охолоджений рис і засмажку, сіль, перець, улюблену зелень. Гарно вимісіть фарш.

Розберіть капусту на листя і обробіть будь-яким способом, наприклад, у мікрохвильовці. Зріжте з листків потовщення. Сформуйте голубці.

Збризніть дно казанка олією і викладіть всі голубці.

Розчиніть в 1 літрі води три столові ложки томатної пасти і три столові ложки сметани. Додайте сіль і перець. Перемішайте заливку.

Додайте в казанок з голубцями лавровий листок і полийте заливкою.

Протушкуйте голубці на невеликому вогні близько години.

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