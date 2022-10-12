Правильні українські голубці: тепер ви готуватимете тільки так

Правильні українські голубці готуються з фаршу, рису, капусти, овочів і обов'язково в томатно-сметанній заливці. Якщо ви ще так не робили, обов'язково спробуйте..

Список інгредієнтів:

300 г рису

200 г цибулі

300 г моркви

1 кг м'яса

сіль/перець за смаком

зелень кропу за бажанням

1-2 головки капусти

1 л води

3 ст. л томатної пасти

3 ст. л сметани

сіль/перець - 2 лаврових листка

Покроковий спосіб приготування

Промийте рис у декількох водах до її прозорості. Промитий рис вкиньте у киплячу воду і проваріть дві хвилини. Відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою. І залиште стекти рідині.

Приготуйте засмажку: обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву і протушкуте до м'якості моркви.

До м'яса додайте охолоджений рис і засмажку, сіль, перець, улюблену зелень. Гарно вимісіть фарш.

Розберіть капусту на листя і обробіть будь-яким способом, наприклад, у мікрохвильовці. Зріжте з листків потовщення. Сформуйте голубці.

Збризніть дно казанка олією і викладіть всі голубці.

Розчиніть в 1 літрі води три столові ложки томатної пасти і три столові ложки сметани. Додайте сіль і перець. Перемішайте заливку.

Додайте в казанок з голубцями лавровий листок і полийте заливкою.

Протушкуйте голубці на невеликому вогні близько години.