Правильні українські голубці: тепер ви готуватимете тільки так
Правильні українські голубці готуються з фаршу, рису, капусти, овочів і обов'язково в томатно-сметанній заливці. Якщо ви ще так не робили, обов'язково спробуйте..
Рецептом поділилася українська кулінарка на YouTube каналі "Смаколик.юа Марія Михальченко".
Список інгредієнтів:
- 300 г рису
- 200 г цибулі
- 300 г моркви
- 1 кг м'яса
- сіль/перець за смаком
- зелень кропу за бажанням
- 1-2 головки капусти
- 1 л води
- 3 ст. л томатної пасти
- 3 ст. л сметани
- сіль/перець - 2 лаврових листка
Покроковий спосіб приготування
Промийте рис у декількох водах до її прозорості. Промитий рис вкиньте у киплячу воду і проваріть дві хвилини. Відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою. І залиште стекти рідині.
Приготуйте засмажку: обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву і протушкуте до м'якості моркви.
До м'яса додайте охолоджений рис і засмажку, сіль, перець, улюблену зелень. Гарно вимісіть фарш.
Розберіть капусту на листя і обробіть будь-яким способом, наприклад, у мікрохвильовці. Зріжте з листків потовщення. Сформуйте голубці.
Збризніть дно казанка олією і викладіть всі голубці.
Розчиніть в 1 літрі води три столові ложки томатної пасти і три столові ложки сметани. Додайте сіль і перець. Перемішайте заливку.
Додайте в казанок з голубцями лавровий листок і полийте заливкою.
Протушкуйте голубці на невеликому вогні близько години.
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