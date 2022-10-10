Сирники, які виходять завжди: секрет бездоганної страви
Скріншот: Як приготувати ідеальні сирники (YouTube/КІІТ)
Ідеальні сирники - мрія кожного кулінара, але буває так, що вони або розвалюються і пристають, або ж стають жорсткими і неїстівними.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі КІІТ.
Секрети ідеальних сирників, на думку кулінарів:
- з крупнозернистим сиром - смачніше,
- чим менше борошна та цукру ви додасте, тим смачніше.
Інгредієнти:
- Сир - 200 г
- 1 жовток
- Борошно - 1 ст. л. (з невеликою гіркою)
- Сіль - щіпка
- Ванільний цукор - 1 ч. ложка
Покрокове приготування
Покладіть сир у невелику ємність (він не має бути надто вологим). Додайте жовток, ванільний цукор.
Якщо додати забагато цукру, сирники можуть розтектися.
Присипте поверхню і руки борошном, формуйте сирники і смажте на розігріту пательню з олією.
Посмажте на середньому вогні одну сторону, переверніть, зменшіть вогонь і накрийте кришкою. За кілька хвилин ідеальні сирники будуть готові!
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