Сирники, які виходять завжди: секрет бездоганної страви

Ідеальні сирники - мрія кожного кулінара, але буває так, що вони або розвалюються і пристають, або ж стають жорсткими і неїстівними.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі КІІТ.

Секрети ідеальних сирників, на думку кулінарів: з крупнозернистим сиром - смачніше,

чим менше борошна та цукру ви додасте, тим смачніше. Інгредієнти: Сир - 200 г

1 жовток

Борошно - 1 ст. л. (з невеликою гіркою)

Сіль - щіпка

Ванільний цукор - 1 ч. ложка Покрокове приготування Покладіть сир у невелику ємність (він не має бути надто вологим). Додайте жовток, ванільний цукор. Якщо додати забагато цукру, сирники можуть розтектися. Присипте поверхню і руки борошном, формуйте сирники і смажте на розігріту пательню з олією. Посмажте на середньому вогні одну сторону, переверніть, зменшіть вогонь і накрийте кришкою. За кілька хвилин ідеальні сирники будуть готові!