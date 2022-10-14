Секрет ідеального тіста для пельменів, вареників і чебуреків: не розваляться і не задубіють

Вареники - традиційна українська страва, з якою треба трохи повозитися, але вашу родину від цієї смакоти за вуха не відтягнеш. Рецептів тіста для вареників існує багато, ми ж пропонуємо вам один з найкращих.

Складники:

2,5 склянки (250 мл) борошна

1 склянка окропу

0,5 ч. л. солі

3 ст. л. рафінованої олії

начинка на ваш смак

Покрокове приготування

Просійте в миску борошно, додайте сіль, склянку окропу, олію.

Замість тісто - спочатку ложкою, як прохолоне - руками. Добре вимісіть тісто, воно вийде еластичним і м'яким. Залиште відпочити на 20-30 хвилин загорнутим у харчову плівку.

Тим часом приготуйте улюблену начинку, наприклад, картоплю із засмажкою.

Поділіть тісто на дві частини. Розкатайте тонко, припилюючи борошном.

Виріжте кружечки, покладіть на кожен шматок начинку і зліпіть вареники.

Коли наліпите першу порцію, можна відварювати у підсоленій киплячій воді. Варити треба 2-3 хвилини після спливання.

А решту вареників - заморозьте, щоб потім зварити свіженькі.

Зазначимо, що з такого тіста можна приготувати також чебуреки чи пельмені