ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Секрет ідеального тіста для пельменів, вареників і чебуреків: не розваляться і не задубіють

Новость на русском →
П'ятниця 14 жовтня 2022 08:22
Секрет ідеального тіста для пельменів, вареників і чебуреків: не розваляться і не задубіють Скріншот: Як зробити ідеальні вареники
Автор: Світлана Мащенко

Вареники - традиційна українська страва, з якою треба трохи повозитися, але вашу родину від цієї смакоти за вуха не відтягнеш. Рецептів тіста для вареників існує багато, ми ж пропонуємо вам один з найкращих.

Рецептом поділилася українська кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.

Складники:

  • 2,5 склянки (250 мл) борошна
  • 1 склянка окропу
  • 0,5 ч. л. солі
  • 3 ст. л. рафінованої олії
  • начинка на ваш смак

Покрокове приготування

Просійте в миску борошно, додайте сіль, склянку окропу, олію.

Замість тісто - спочатку ложкою, як прохолоне - руками. Добре вимісіть тісто, воно вийде еластичним і м'яким. Залиште відпочити на 20-30 хвилин загорнутим у харчову плівку.

Тим часом приготуйте улюблену начинку, наприклад, картоплю із засмажкою.

Поділіть тісто на дві частини. Розкатайте тонко, припилюючи борошном.

Виріжте кружечки, покладіть на кожен шматок начинку і зліпіть вареники.

Коли наліпите першу порцію, можна відварювати у підсоленій киплячій воді. Варити треба 2-3 хвилини після спливання.

А решту вареників - заморозьте, щоб потім зварити свіженькі.

Зазначимо, що з такого тіста можна приготувати також чебуреки чи пельмені

Раніше ми писали, як приготувати ідеальні українські голубці.

Також читайте про сирники, які виходять завжди. Найкращий рецепт.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт