Секрет идеального теста для пельменей, вареников и чебуреков: не развалятся и не задубеют

Вареники – традиционное украинское блюдо, с которым нужно немного повозиться, но вашу семью от этой вкусности за уши не оттянешь. Рецептов теста для вареников существует много, мы предлагаем вам один из лучших.

Составляющие:

2,5 стакана (250 мл) муки

1 стакан кипятка

0,5 ч. л. соли

3 ст. л. рафинированного масла

начинка по вашему вкусу

Пошаговое приготовление

Просейте в миску муку, добавьте соль, стакан кипятка, растительное масло.

Замесите тесто – сначала ложкой, как остынет немного – руками. Хорошо вымесите тесто, оно получится эластичным и мягким. Оставьте отдохнуть на 20-30 минут завернутым в пищевую пленку.

Тем временем приготовьте любимую начинку, например, картофель с зажаркой.

Разделите тесто на две части. Раскатайте тонко, припыливая мукой.

Вырежьте кружочки, положите на каждый кусок начинку и слепите вареники.

Когда налепите первую порцию, можно отваривать в подсоленной кипящей воде. Варить нужно 2-3 минуты после всплытия.

А остальные вареники - заморозьте, чтобы потом сварить свеженькие.

Отметим, что из такого теста можно приготовить также чебуреки или пельмени.