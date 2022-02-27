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Как сэкономить заряд смартфона, если долго приходится быть в укрытии или без света

Автор: Светлана Мащенко

Многие украинцы скрываются в бомбоубежищах из-за угрозы удара российскими вражескими войсками по домам. Смартфоны не выдерживают длительной работы, да и павербанков может надолго не хватить.

Как сэкономить заряд батареи в экстренных условиях - читайте ниже в нашем материале.

Советы для тех, у кого iPhone

  • установите темный фон обоев, уменьшите время блокировки экрана, яркость, выключите звук;
  • отключите программы, приложения, которые не используются;
  • выключайте интернет, когда им не пользуетесь;
  • включите режим "Не беспокоить" или "Авиа";
  • отключите iCloud, Wi-Fi и Bluetooth, Siri и визуальные эффекты, а также геолокацию;
  • отключите отслеживание физической активности.

Советы для владельцев смартфонов Android

  • отключите Wi-Fi и Bluetooth;
  • установите обои темного цвета, уменьшите яркость экрана и включите автоматическую регулировку яркости экрана, уменьшение времени ожидания;
  • отключите программы, которыми не пользуетесь, но они запускаются в фоновом режиме, ограничьте работу программ, требующих большого количества заряда;
  • удалите учетные записи с устройства, которое не используется;
  • включите "режим экономии заряда" или адаптивное потребление;
  • выключите геолокацию.

Ранее мы писали, что в Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей.

Также сообщалось про обновленную карту бомбоубежищ по всей Украине.

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