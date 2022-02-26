"Жизнь идет, и нас никто не одолеет!" В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей
В Херсонском роддоме, обустроенном под укрытие 25 февраля родилось двое малышей.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Лицо войны... Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим!" - говорится в сообщении.
Виктор Ляшкко добавил, что гордится нашими медиками, которые наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Сейчас ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.
В Херсоне в укрытии родилось двое малышей (facebook.com/viktor.liashko)
Ляшко сообщил и печальную статистику
По оперативным данным на утро 26 февраля от рук захватчиков погибло 198 украинцев, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.
"Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков - самоотверженный труд. За три дня никто не был дома, и еще не скоро будет. Но мы готовы и даем отпор. Слава Украине! Слава ВСУ!" - подытожил министр.
Ранее мы сообщали оперативную информацию по районам Херсонской области.