ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Жизнь идет, и нас никто не одолеет!" В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей

Новина українською →
Херсон, Суббота 26 февраля 2022 13:27
"Жизнь идет, и нас никто не одолеет!" В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей Фото: В Херсоне в укрытии родилось двое малышей (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Светлана Мащенко

В Херсонском роддоме, обустроенном под укрытие 25 февраля родилось двое малышей.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Лицо войны... Вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из роддомов обустроенном в бомбоубежище родилось два мальчика. Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют войну. Мы и они никогда не забудем и никогда не простим!" - говорится в сообщении.

Виктор Ляшкко добавил, что гордится нашими медиками, которые наравне с военными, силовиками и спасателями держат удар. Сейчас ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.

&quot;Жизнь идет, и нас никто не одолеет!&quot; В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей&quot;Жизнь идет, и нас никто не одолеет!&quot; В Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей

В Херсоне в укрытии родилось двое малышей (facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко сообщил и печальную статистику

По оперативным данным на утро 26 февраля от рук захватчиков погибло 198 украинцев, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.

"Военные защищают страну с оружием в руках, оружие медиков - самоотверженный труд. За три дня никто не был дома, и еще не скоро будет. Но мы готовы и даем отпор. Слава Украине! Слава ВСУ!" - подытожил министр.

Ранее мы сообщали оперативную информацию по районам Херсонской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога