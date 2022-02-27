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Як заощадити заряд смартфону, якщо довго доводиться бути в укритті чи без світла

Автор: Світлана Мащенко

Багато українців переховуються в бомбосховищах через загрозу удару російськими ворожими військами по домівках. Смартфони не витримують тривалої роботи, та й павербанків може надовго не вистачити.

Як заощадити заряд батареї в екстрених умовах - читайте нижче в нашому матеріалі.

Поради для тих, у кого iPhone

  • встановіть темний фон "шпалер", зменшіть час блокування екрану, яскравість, вимкніть звук;
  • вимкніть програми, застосунки, якими не користуєтесь;
  • вимикайте інтернет, коли ним не користуєтесь;
  • увімкніть режим "Не турбувати" чи "Авіа";
  • вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth, Siri та візуальні ефекти, а також геолокацію;
  • вимкніть відстеження фізичної активності.

Поради для власників смартфонів Android

  • вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
  • встановіть шпалери темного кольору, зменшіть яскравість екрану та увімкніть автоматичне регулювання яскравості екрану, зменште час очікування;
  • вимкніть програми, якими не користуєтесь, але вони запускаються у фоновому режимі, обмежте роботу програм, які потребують великої кількості заряду;
  • видаліть облікові записи з пристрою, якими не користуєтесь;
  • увімкніть "режим економії заряду" або адаптивне споживання;
  • вимкніть геолокацію.

Раніше ми писали, що в Херсоні в бомбосховищі народилося двоє малюків.

Також повідомлялося про оновлену мапу бомбосховищ по всій Україні.

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