Как сэкономить заряд смартфона, если долго приходится быть в укрытии или без света
Фото: бомбоубежище в Киеве (Getty Images)
Многие украинцы скрываются в бомбоубежищах из-за угрозы удара российскими вражескими войсками по домам. Смартфоны не выдерживают длительной работы, да и павербанков может надолго не хватить.
Как сэкономить заряд батареи в экстренных условиях - читайте ниже в нашем материале.
Советы для тех, у кого iPhone
- установите темный фон обоев, уменьшите время блокировки экрана, яркость, выключите звук;
- отключите программы, приложения, которые не используются;
- выключайте интернет, когда им не пользуетесь;
- включите режим "Не беспокоить" или "Авиа";
- отключите iCloud, Wi-Fi и Bluetooth, Siri и визуальные эффекты, а также геолокацию;
- отключите отслеживание физической активности.
Советы для владельцев смартфонов Android
- отключите Wi-Fi и Bluetooth;
- установите обои темного цвета, уменьшите яркость экрана и включите автоматическую регулировку яркости экрана, уменьшение времени ожидания;
- отключите программы, которыми не пользуетесь, но они запускаются в фоновом режиме, ограничьте работу программ, требующих большого количества заряда;
- удалите учетные записи с устройства, которое не используется;
- включите "режим экономии заряда" или адаптивное потребление;
- выключите геолокацию.
Ранее мы писали, что в Херсоне в бомбоубежище родилось двое малышей.
Также сообщалось про обновленную карту бомбоубежищ по всей Украине.