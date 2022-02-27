ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як заощадити заряд смартфону, якщо довго доводиться бути в укритті чи без світла

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 14:48
Як заощадити заряд смартфону, якщо довго доводиться бути в укритті чи без світла Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Багато українців переховуються в бомбосховищах через загрозу удару російськими ворожими військами по домівках. Смартфони не витримують тривалої роботи, та й павербанків може надовго не вистачити.

Як заощадити заряд батареї в екстрених умовах - читайте нижче в нашому матеріалі.

Поради для тих, у кого iPhone

  • встановіть темний фон "шпалер", зменшіть час блокування екрану, яскравість, вимкніть звук;
  • вимкніть програми, застосунки, якими не користуєтесь;
  • вимикайте інтернет, коли ним не користуєтесь;
  • увімкніть режим "Не турбувати" чи "Авіа";
  • вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth, Siri та візуальні ефекти, а також геолокацію;
  • вимкніть відстеження фізичної активності.

Поради для власників смартфонів Android

  • вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
  • встановіть шпалери темного кольору, зменшіть яскравість екрану та увімкніть автоматичне регулювання яскравості екрану, зменште час очікування;
  • вимкніть програми, якими не користуєтесь, але вони запускаються у фоновому режимі, обмежте роботу програм, які потребують великої кількості заряду;
  • видаліть облікові записи з пристрою, якими не користуєтесь;
  • увімкніть "режим економії заряду" або адаптивне споживання;
  • вимкніть геолокацію.

Раніше ми писали, що в Херсоні в бомбосховищі народилося двоє малюків.

Також повідомлялося про оновлену мапу бомбосховищ по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну
Мадонна, Анджеліна Джолі, Дженніфер Лопес та інші світові зірки підтримали Україну