Як заощадити заряд смартфону, якщо довго доводиться бути в укритті чи без світла
Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Багато українців переховуються в бомбосховищах через загрозу удару російськими ворожими військами по домівках. Смартфони не витримують тривалої роботи, та й павербанків може надовго не вистачити.
Як заощадити заряд батареї в екстрених умовах - читайте нижче в нашому матеріалі.
Поради для тих, у кого iPhone
- встановіть темний фон "шпалер", зменшіть час блокування екрану, яскравість, вимкніть звук;
- вимкніть програми, застосунки, якими не користуєтесь;
- вимикайте інтернет, коли ним не користуєтесь;
- увімкніть режим "Не турбувати" чи "Авіа";
- вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth, Siri та візуальні ефекти, а також геолокацію;
- вимкніть відстеження фізичної активності.
Поради для власників смартфонів Android
- вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
- встановіть шпалери темного кольору, зменшіть яскравість екрану та увімкніть автоматичне регулювання яскравості екрану, зменште час очікування;
- вимкніть програми, якими не користуєтесь, але вони запускаються у фоновому режимі, обмежте роботу програм, які потребують великої кількості заряду;
- видаліть облікові записи з пристрою, якими не користуєтесь;
- увімкніть "режим економії заряду" або адаптивне споживання;
- вимкніть геолокацію.
Раніше ми писали, що в Херсоні в бомбосховищі народилося двоє малюків.
Також повідомлялося про оновлену мапу бомбосховищ по всій Україні.