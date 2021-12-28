Как сэкономить на покупках к новогоднему столу: полезные лайфхаки

Традиционный набор продуктов к новогодним праздникам на семью из четырех человек обойдется в среднем от 1844 до 2123 гривны. Столько придется отдать за Оливье, Сельдь под шубой, мясные нарезки, мясо, овощи, фрукты, алкоголь и соки.
Как можно сэкономить на покупках к новогоднему столу, рассказали в материале издания "Апостроф".
Сэкономить на продуктах к новогоднему столу действительно можно. Тем более, что ежегодно часть еды отправляется в мусорное ведро через день-два после праздников.
Кто-то рассчитывает на гостей или хороший аппетит своих домашних, кто-то неправильно хранит продукты, и они быстрее портятся. Но самая частая ошибка – блюд на праздники готовится слишком много.
Определитесь с количеством гостей за праздничным столом. Учитывайте, сколько за столом будет детей и взрослых.
Продумайте, кто из присутствующих будет употреблять все блюда, а кто съест по ложке каждого салата и этим ограничится.
Не готовьте слишком много еды, рассчитывайте порции четко по количеству человек, а не по свободным местам за столом.
При покупке продуктов следуйте четкому списку, который вы составили и не покупайте ничего лишнего.
Накануне праздников во всех супермаркетах проводят акции. Имейте в виду, что за пару дней до праздников цены на самые популярные продукты могут повысить. И это подтверждают экономисты.
Самое идеальное – часть продуктов длительного хранения покупать за несколько недель до праздника.
Внимательно изучайте акционные предложения супермаркетов и магазинов перед праздниками.
Чаще всего можно поймать существенные скидки на алкогольные напитки, деликатесы, икру, шоколадные наборы и сладости.
Готовьте строго на то количество людей, которое должно быть за вашим праздничным столом. Выбирайте те блюда, которые любят ваши домашние.
Как советуют специалисты, выбирайте те продукты, которые можно использовать в разных блюдах.
Например, куриное филе можно использовать для основного горячего блюда и для салата Оливье, вместо вареной колбасы.
Если бюджет на праздники у вас довольно скромный, то не стоит делать тарелки из пяти нарезок сыра и 8 сортов колбасы. Возьмите 1-2 вида, хорошего качества – этого будет достаточно.
Продумайте сервировку. Небольшие канапе и бутерброды – станут отличной закуской, а обычные нарезки уйдут в два раза быстрее.
Если у вас в меню есть канапе с икрой, то не стоит добавлять еще и нарезку красной рыбы или салат. Оба продукта покупать необязательно.
Если у вас есть домашние закрутки, то их будет достаточно. Свежие овощи зимой довольно дорогие, не стоит покупать их в большом количестве.
Не торопитесь покупать на сладкий стол большое количество тортов и сладостей. Особенно, если в доме нет сладкоежек и маленьких детей.
Купите килограмм мандаринов и ассорти конфет для праздничного настроения.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить салат "Марфа", который называют конкурентом Оливье.
А также рассказывали о том, как легко и просто создать дома новогоднюю атмосферу.