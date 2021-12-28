Салат "Марфа" называют серьезным конкурентом "Оливье": готовится легко и быстро!

Легкий и быстрый в приготовлении салат "Марфа" называют серьезным конкурентом традиционного "Оливье", который многие подают на новогодний стол.

Как приготовить это блюдо с необычным названием и простыми ингредиентами - читайте ниже в материале Styler .

Готовят "Марфу" по-разному, но мы предлагаем вам попробовать беспроигрышный вариант: с чесноком и куриным филе.

Ингредиенты для салата:

Куриное филе - 200 г

Маринованные огурцы - 2 шт. среднего размера

Лук для салатов - 1 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Яйца куриные - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Сыр - 100 г

Майонез в качестве соуса

Соль по вкусу

Скриншот: Процесс приготовления салата "Марфа"

Пошаговое приготовление салата

Первым делом следует хорошенько промыть куриное филе под проточной водой, а затем отварить без соли до готовности. Отварить морковь и яйца вкрутую.

Лук для салата можно заменить репчатым, но обязательно ошпарить кипятком, чтобы вся горечь ушла.

Чеснок очистить от кожуры, после чего измельчить удобным способом (чесночницей или же на мелкой терке).

Порезать яйца, морковь, куриное филе, а также огурцы на кубики небольшого размера. Лук измельчить ножом.

Сыр натереть на терке или порезать небольшими кубиками по желанию.

Взять удобную емкость и отправить в нее нарезанные ингредиенты. Добавить майонез, соль и перец по своему вкусу.

Хорошенько все перемешать и подать на стол.

Такой салат можно украсить на свой вкус, к примеру, маслинами, маринованными шампиньонами, перьями укропа или петрушки. Укроп также можно добавить в майонез.