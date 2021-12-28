Как сэкономить на покупках к новогоднему столу: полезные лайфхаки

Традиционный набор продуктов к новогодним праздникам на семью из четырех человек обойдется в среднем от 1844 до 2123 гривны. Столько придется отдать за Оливье, Сельдь под шубой, мясные нарезки, мясо, овощи, фрукты, алкоголь и соки.

Как можно сэкономить на покупках к новогоднему столу, рассказали в материале издания " Апостроф ".

Сэкономить на продуктах к новогоднему столу действительно можно. Тем более, что ежегодно часть еды отправляется в мусорное ведро через день-два после праздников.

Кто-то рассчитывает на гостей или хороший аппетит своих домашних, кто-то неправильно хранит продукты, и они быстрее портятся. Но самая частая ошибка – блюд на праздники готовится слишком много.

Составьте список и рассчитайте тщательно порции

Определитесь с количеством гостей за праздничным столом. Учитывайте, сколько за столом будет детей и взрослых.

Продумайте, кто из присутствующих будет употреблять все блюда, а кто съест по ложке каждого салата и этим ограничится.

Не готовьте слишком много еды, рассчитывайте порции четко по количеству человек, а не по свободным местам за столом.

При покупке продуктов следуйте четкому списку, который вы составили и не покупайте ничего лишнего.

Следите за акциями

Накануне праздников во всех супермаркетах проводят акции. Имейте в виду, что за пару дней до праздников цены на самые популярные продукты могут повысить. И это подтверждают экономисты.

Самое идеальное – часть продуктов длительного хранения покупать за несколько недель до праздника.

Внимательно изучайте акционные предложения супермаркетов и магазинов перед праздниками.

Чаще всего можно поймать существенные скидки на алкогольные напитки, деликатесы, икру, шоколадные наборы и сладости.

Исключите все лишнее

Готовьте строго на то количество людей, которое должно быть за вашим праздничным столом. Выбирайте те блюда, которые любят ваши домашние.

Как советуют специалисты, выбирайте те продукты, которые можно использовать в разных блюдах.

Например, куриное филе можно использовать для основного горячего блюда и для салата Оливье, вместо вареной колбасы.

Если бюджет на праздники у вас довольно скромный, то не стоит делать тарелки из пяти нарезок сыра и 8 сортов колбасы. Возьмите 1-2 вида, хорошего качества – этого будет достаточно.

Продумайте сервировку. Небольшие канапе и бутерброды – станут отличной закуской, а обычные нарезки уйдут в два раза быстрее.

Осторожнее с деликатесами

Если у вас в меню есть канапе с икрой, то не стоит добавлять еще и нарезку красной рыбы или салат. Оба продукта покупать необязательно.

Если у вас есть домашние закрутки, то их будет достаточно. Свежие овощи зимой довольно дорогие, не стоит покупать их в большом количестве.

Не торопитесь покупать на сладкий стол большое количество тортов и сладостей. Особенно, если в доме нет сладкоежек и маленьких детей.

Купите килограмм мандаринов и ассорти конфет для праздничного настроения.