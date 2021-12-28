Як заощадити на покупках до новорічного столу: корисні лайфхаки

Традиційний набір продуктів до новорічних свят на сім'ю з чотирьох осіб обійдеться в середньому від 1844 до 2123 гривні. Стільки доведеться віддати за Олів'є, оселедець під шубою, м'ясні нарізки, м'ясо, овочі, фрукти, алкоголь і соки.

Як можна заощадити на покупках до новорічного столу, розповіли в матеріалі видання " Апостроф ".

Заощадити на продуктах до новорічного столу дійсно можна. Тим більше, що щорічно частина їжі відправляється у відро для сміття через день-два після свят.

Хтось розраховує на гостей або хороший апетит своїх домашніх, хтось неправильно зберігає продукти, і вони швидше псуються. Але найчастіша помилка - страв на свята готується занадто багато.

Складіть список і розрахуйте ретельно порції

Визначтеся з кількістю гостей за святковим столом. Враховуйте, скільки за столом буде дітей і дорослих.

Продумайте, хто з присутніх буде вживати всі страви, а хто з'їсть по ложці кожного салату і цим обмежиться.

Не готуйте занадто багато їжі, розраховуйте порції чітко за кількістю осіб, а не за вільними місцями за столом.

При покупці продуктів дотримуйтесь чіткого списку, який ви склали та не купуйте нічого зайвого.

Слідкуйте за акціями

Напередодні свят у всіх супермаркетах проводять акції. Майте на увазі, що за пару днів до свят ціни на найпопулярніші продукти можуть підвищити. І це підтверджують економісти.

Найідеальніше - частину продуктів тривалого зберігання купувати за кілька тижнів до свята.

Уважно вивчайте акційні пропозиції супермаркетів і магазинів перед святами.

Найчастіше можна зловити істотні знижки на алкогольні напої, делікатеси, ікру, Шоколадні набори та солодощі.

Виключіть все зайве

Готуйте строго на ту кількість людей, яке повинно бути за вашим святковим столом. Вибирайте ті страви, які люблять ваші домашні.

Як радять фахівці, вибирайте ті продукти, які можна використовувати в різних стравах.

Наприклад, куряче філе можна використовувати для основного гарячого блюда і для салату Олів'є, замість вареної ковбаси.

Якщо бюджет на свята у вас досить скромний, то не варто робити тарілки з п'яти нарізок сиру і 8 сортів ковбаси. Візьміть 1-2 види, хорошої якості – цього буде достатньо.

Продумайте сервіровку. Невеликі канапе і бутерброди – стануть відмінною закускою, а звичайні нарізки підуть у два рази швидше.

Обережніше з делікатесами

Якщо у вас в меню є канапе з ікрою, то не варто додавати ще й нарізку червоної риби або салат. Обидва продукти купувати необов'язково.

Якщо у вас є домашні закрутки, то їх буде достатньо. Свіжі овочі взимку досить дорогі, не варто купувати їх у великій кількості.

Не поспішайте купувати на солодкий стіл велику кількість тортів і солодощів. Особливо, якщо в будинку немає ласунів і маленьких дітей.

Купіть кілограм мандаринів і асорті цукерок для святкового настрою.