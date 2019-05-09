Не сегодня: Супрун дала определение "русскому миру"

Уляна Супрун развенчала мифы российской пропаганды относительно Второй мировой войны, раскритиковала "русский мир" и заявила, что Украина его не приемлет. Об этом и.о. главы Минздрава написала на своей страничке в Facebook 9 мая.

Она напомнила, что георгиевская ленточка использовалась в отличиях в белогвардейском движении и в российских подразделениях Вермахта во время Второй мировой войны. При этом РФ делает ее символом победы СССР.

"Выводить людей на марше с портретами людей, о которых они часто не знают, в компании никогда не стареющих "штатных" ветеранов, которые воевали еще будучи детьми или даже не родившись. Потому что русский мир - это о циничные воровство и ложь", - рассказала Супрун.

Также Москва рассказывает, что наибольшие потери во Второй мировой войне понес именно СССР, но молчит о том, что "он же начинал эту войну как союзник Третьего Рейха. Потому что русский мир - это о стирании памяти и создании альтернативной истории", - подчеркнула она.

Супрун добавила, что РФ приписывает победу российскому народу и поддерживает во всем мире миф о том, что "нацизм победили россияне, забывая об остальных народов, воевавших. Потому что русский мир - это о шовинизме и превосходстве", - заявила и.о. главы Минздрава.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

"Заставлять гордиться наиболее циничными полководцами, которые безграмотно и по-садистски упорно гнали своих подопечных на смерть, держа в руках портреты тех, кто вполне возможно погиб из-за их халатность. Не поднося портреты тех, кто похоронен в братских могилах без имени и без истории. Потому что русский мир - это о безымянных и убитых "на учениях" солдат.

Рассказывать об ужасной судьбе пленных в нацистских лагерях и не вспоминать судьбу выживших и попали в советских лагерей уже как предатели. Потому что русский мир - это про постоянный поиск предателей и паранойе", - написала она.

"Русский мир - это пространство, где людей убеждают, что границы компромисса со злом нет. Что нападать ради мира - это нормально, вводить цензуру ради свободы слова - это нормально, преследовать людей за их взгляды и ценности - это нормально и полезно для общества. Что лучше известное и плохое, чем неизвестное и возможно лучше. Русский мир - это наследственная власть подлых и жестоких, а не честных и профессиональных", - утверждает Супрун.

"В окопах и воинских частях, аудиториях и классах, кабинетах и ​​операционных, на улицах и в собственных домах, в коридорах и в парках, в клубах и в церквях, на телепрограммах и в разговорах с друзьями в кафе, в пабах и на стадионах - каждый и все мы здесь можем и должны сегодня и каждый день говорить русскому миру очень простые слова: не сегодня", - заключила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В комментариях к посту Супрун пользователи сети расхваливают ее за пост и признают его содержательность. В то же время некоторые отмечают, что как руководитель Минздрава ей не стоит заниматься историей, а сконцентрироваться на проблемах медицины.

SMM-щик уровня "Бог". Передает Уляну стопроцентно. Она невероятный человек. Посмотрите на команду, каких людей она повела за собой с шансами Дон Кихота против мельниц. Уляна наша Надежда. Я в нее верю. Она крутая, как Мартин Лютер Кинг;

Как историк свидетельствую - сказано точно и когнитивно! Надо запомнить!

Сдается мне, страница Ульяны заменяет собой и министерство информполитики (или как там "минстець" называется?). Судя по охвату таких постов;

Людям из комментариев, которым правда режет глаза, стоит обратиться к окулисту. Тем более с 1 июля будет расширен пакет бесплатных обследований.

Лучше и не скажешь! Спасибо!

Минздрав переквалифицировался в институт истории НАН? Занимайтесь медициной.

Займемся эпидемией кори? Не сегодня? Достаточно вакцин? Не сегодня? Ну конечно, не сегодня...

Как сообщалось ранее, недавно Уляна Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Она считает, что большинство таких "экспертов" распространяют недостоверную информацию, которая может навредить.

Также мы писали о том, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмертных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.