Не сьогодні: Супрун дала визначення "русскому миру"

Уляна Супрун розвіяла міфи російської пропаганди щодо Другої світової війни, розкритикувала "русский мир" та заявила, що Україна його не сприймає. Про це в. о. голови МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook 9 травня.

Вона нагадала, що георгіївська стрічка використовувалася у відзнаках в білогвардійському русі та в російських підрозділах Вермахту під час Другої світової війни. При цьому РФ робить її символом перемоги СРСР.

"Виводити людей на марші з портретами людей, про яких вони часто не знають, у компанії ніколи не старіючих “штатних” ветеранів, які воювали ще бувши дітьми або навіть не народившись. Тому що рускій мір - це про цинічні крадіжки і брехню", - розповіла Супрун.

Також Москва розповідає, що найбільші втрати у Другій світовій війні зазнав саме СРСР, але мовчить про те, що "він же починав цю війну як союзник Третього Рейху. Тому що русский мир - це про стирання пам'яті і створення альтернативної історії", - зауважила вона.

Супрун додала, що РФ приписує перемогу російському народу і підтримує у всьому світі міф про те, що "нацизм перемогли росіяни, забуваючи про інші народи, які воювали. Тому що русский мир - це про шовінізм і зверхність", - заявила в.о. голови МОЗ.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

"Змушувати пишатись найбільш цинічними полководцями, які безграмотно і по-садистськи вперто гнали своїх підопічних на смерть, тримаючи в руках портрети тих, хто цілком можливо загинув через їхню халатність. Не тримаючи портрети тих, хто похований у братських могилах без імені та без історії. Тому що русский мир - це про безіменних та вбитих "на навчаннях" солдатів.

Розповідати про жахливу долю полонених в нацистських таборах і не згадувати долю тих, хто вижили і потрапили до совєцьких таборів уже як зрадники. Тому що русский мир - це про постійний пошук зрадників та параною", - написала вона.

"Русский мир - це простір, де людей переконують, що межі компромісу зі злом немає. Що нападати заради миру - це нормально, вводити цензуру заради свободи слова це - нормально, переслідувати людей через їхні погляди та цінності - це нормально і корисно для суспільства. Що краще відоме і погане, ніж невідоме і можливо краще. Русский мир - це спадкоємна влада підлих і жорстоких, а не чесних і професійних", - стверджує Супрун.

"В окопах і військових частинах, аудиторіях і класах, кабінетах і операційних, на вулицях і у власних будинках, в коридорах і в парках, клубах і в церквах, на телепрограмах і в розмовах з друзями в кафе, пабах та на стадіонах - кожен і всі ми тут можемо й повинні сьогодні і кожен день казати русскому миру дуже прості слова: не сьогодні", - уклала вона.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

У коментарях до посту Супрун користувачі мережі розхвалюють її за пост та визнають його грунтовність. У той же час деякі зауважують, що як керівник МОЗ їй не варто займатися історією, а сконцентруватися на проблемах медицини.

SMM-щик рівня "Бог". Передає Уляну стовідсотково. Вона неймовірна людина. Подивіться на команду, яких людей вона повела за собою з шансами Дон Кіхота проти млинів. Уляна наша Надія. Я в неї вірю. Вона крута, як Мартін Лютер Кінг;

Як історик свідчу - сказано точно і когнітивно! Треба запам'ятати!

Здається мені, сторінка Уляни замінює собою і міністерство інформполітики (чи як там "мінстець" називається?). Судячи з охопленням таких постів;

Людям з коментарів, яким правда ріже очі, варто звернутися до окуліста. Тим більше, з 1 липня буде розширений пакет безкоштовних обстежень.

Краще і не скажеш! Спасибі!

МОЗ перекваліфікувався на інститут історії НАН? Займайтеся медициною.

Займемося епідемією кору? Не сьогодні? Достатньо вакцин? Не сьогодні? Ну звичайно, не сьогодні...

Як повідомлялося раніше, нещодавно Уляна Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують здоровий спосіб життя. Вона вважає, що більшість таких "експертів" поширюють недостовірну інформацію, яка може зашкодити.

Також ми писали про те, що голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Безсмертних полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.