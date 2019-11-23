Сегодня день памяти жертв Голодомора: история и главные запреты

День памяти жертв Голодоморов в Украине ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября с 1998 года. В этом году дата приходится на 23 ноября. Массовый голод в стране, направленный на геноцид украинского народа, является национальной трагедией и признан на международном уровне.

Традиционно в этот день украинцы посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам Голодоморов. В 16:00 с минуты молчания начинается акция "Свеча памяти", и принять в ней участие может каждый, поставив горящую свечу в окне с наступлением темноты.

Так, в Украине есть древний обычай - в память об умершем человеке зажигают свечу. Этот огонек в День памяти жертв Голодоморов символизирует скорбь и память о миллионах загубленных жизней наших соотечественников.

В этот общенациональный траурный день в Украине как правило не проводят развлекательные мероприятия. В память о жертвах Голодоморов в церквях проходят особые поминальные службы, верующие молятся о душах замученных голодом людей.

День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября (Фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)

Главный моральный запрет в этот день - ни в коем случае нельзя выбрасывать продукты, особенно хлеб. Также в эту дату не принято переедать и устраивать громкое застолье, что считается глумлением над памятью погибших от искусственно созданного голода украинцев.

Согласно данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, из-за Голодомора в Украине погибли почти 4 миллиона человек, историки называют цифры до 7 миллиона жертв.

Что отмечают 23 ноября

Православные также отмечают 23 ноября день Эраста и Родиона. По обычаю верующие в этот день приносили в цервки на освящение хлеб и соль.

Отмечать День памяти жертв голодоморов в Украине на общенациональном уровне стали с 1998 года после указа президента. Первые десять лет церемония в Киеве проходила перед памятным знаком на Михайловский площади, а с 2008 года, после открытия Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", церемонию перенесли туда.

Мемориальный комплекс жертв Голодомора (Фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)

Голодомор в Украине 1921-1923

Первый массовый голод на украинской земле начался в 1921 году, и больше всего тогда пострадали жители южных областей. Его причиной стала политика военного коммунизма с "продразверсткой", а также следствием неурожая в Поволжье и на Кубани - в эти регионы из Украины вывезли весь урожай пшеницы и других зерновых для пополнения хлебных запасов.

Голодающие украинцы не могли выехать в другие регионы Союза, ведь в 1922 году решением властей было запрещено переселение в пределах советских республик.

Голодомор в Украине 1932-1933

Масштабы трагедии 1932-1933 годов стали гораздо большими, чем десятилетием ранее. Жертвами искусственно созданного голодомора стали миллионы жителей Украины, а преступную политику большевиков назвали геноцидом украинского народа.

Мешки с пшеницей, изъятые у селян (Фото: facebook.com/HolodomorVictimsMemorial)

Советские власти целенаправленно изымали у жителей украинских сел пшеницу, также проводилась принудительная конфискация зерна, которое было предназначено для сохранения в фонде семян. Если в домах не находили хлеба, то забирали сухари, запасы картофеля и овощей, засолки на зиму, даже изымали одежду и изделия из кожи, чтобы люди их не варили и потом не ели.

Все попытки противодействия этим преступным мерам со стороны руководства СССР подавлялись и жестоко наказывались. ЦК принял постановление "Об охране социалистического имущества" ("закон о пяти колосках"), согласно которому за горстку зерна, принесенную с колхозных полей, могли расстрелять или отправить в тюрьму на 10 лет.

Голодоморы в Украине были искусственно организованы советской властью (Фото: скрин memory.gov.ua)

Обреченные на голод люди ели растения, древесную кору. Мясо им заменяли крысы, мыши, воробьи. Ужасающим последствием Голодомора стал каннибализм. Известно про около 2 тысячи случаев, когда голод толкал людей на страшные преступления.

История голода в Украине в 1946-1947 годах

Третий Голодомор произошел после окончания Второй мировой войны и был спровоцирован не только неурожаем, но и политикой сталинского режима. В 1946-1947 годах с украинских земель было вывезено сотни тонн зерновых. Засуха 1946 года и неурожай не повлияли на планы советских властей по хлебозаготовкам и для налаживания взаимоотношений со странами "соцлагеря", поставляя им хлеб. Огромными объемами зерно вывозилось в Чехословакию, Польшу, Румынию.

Тем временем в Молдавской ССР и южных областях Украинской ССР неистовствовал голод и только за первое полугодие 1947-го было официально зарегистрировано 130 случаев людоедства.