Всплыли архивные документы про оргии и вечеринки организаторов Голодомора (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Историк рассказал про развлечения наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого

Организаторы Голодомора и террора в Украине и высшие советские партийцы не ограничивали себя в развлечениях и тратили на вечеринки и кутежи огромные суммы денег из бюджета. В сети опубликованы архивные документы, которые подробно рассказывают об их попойках. Российский историк Константин Богуславский рассказал в своем Facebook о нравах, которые царили в НКВД Украины в 1930-х годах.

На фото представлена выписка из протокола допроса бывшего начальника административно-хозяйственного отдела НКВД УССР, майора госбезопасности Савелия Циклиса.

"Положу и я прекрасный документ в общую копилочку: рассказ в стиле анекдота: "Это, Петька, не патриции, а партийцы!" - прокомментировал Богуславский.

Циклис работал в спецслужбах при комиссаре госбезопасности НКВД в Украине Всеволоде Балицком, который вписал свое имя в историю кровавыми буквами. Бывший офицер российской императорской армии, уже с конца 19-го года как чекист стал широко применять аресты, расстрелы и казни заложников. В 30-х годах в Украине во время Голодомора он обеспечивал "безусловное выполнение плана хлебозаготовок". Как нарком внутренних дел Украинской ССР был одним из главных организаторов массового террора в Украине, унесшего жизни десятков тысяч людей.

Всеволод Балицкий "хозяйничал" в советских спецслужбах на территории Украины более 15 лет (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Как следует из архивных документов, он любил разгульную жизнь, тратил на это огромные суммы денег из казны и имел, как цитировал его слова Циклис, "денег полон несгораемый шкаф".

Всеволод Балицкий тратил на кутежи огромные деньги (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Для интимных вечеринок, пьянок на дачах, катерах, особняках и квартирах, содержание зверинца и прочее деньги лились рекой. В 1936 году на "отдых" Балицкого было потрачено полмиллиона рублей. Мероприятия посещали представители партии и правительства Косиор, Постышев, Якир, Любченко и прочие, рассказывал на допросе Циклис.

Фото из архивного дела бывшего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

"...ВОПРОС: Как расходовался особый фонд- кому выдавались наличные и кому производили на деньги разные покупки?

ОТВЕТ: Из особого фонда оплачивались расходы по содержанию штата квартир Балицкого /особняки/, Кацнельсона, коммунал.услуги, ремонт, меблировка, питание самих и штата. Содержание зверинца - пони, ослы, собаки и т.д. обходилось по 3 тысячи в месяц на питание.

Из сумм предназначенных по смете на содержание дач много расходовалось на банкеты, пьянки которые устраивались на квартире и чаще всего на дачах у Балицкого, особо часто у Кацнельсона и Шарова. И на квартире Карлсона были устроены проводы Кацнельсона...

Фото из архивного дела бывшего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...Все счета на закупленные вина и закуски с визой Балицкой, Кацнельсон и Карлсон, я принимал для оплаты. После оплаты все счета представлялись 2 раза в месяц Балицкому с рапортом на утверждение. Рапорт с резолюцией Балицкого я направлял в финансовый отдел, который списывал эту сумму с моего подотчета. А счета мне Балицкий возвращал для уничтожения...

Фото из архивного дела бывшего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...Пьянки были особенно часто летом, когда Балицкая уезжала за границу.

Кроме дач пьянки устраивались на катере, построенном в Киеве в 1936 году. На содержание Балицкого и устроенные им пьянки в 1936 году было израсходовано не меньше 500 тыс.рублей....

...ВОПРОС: Кто участвовал на банкетах, организуемых Балицким, Кацнельсоном и др.? И во что выливались эти банкеты?

ОТВЕТ: На банкетах присутствовали постоянно: Кацнельсон, Карлсон, Бачинский, Лепин, Александровский, Мазо, Козельский, Крауклис, Чирский, Письменный, Рубинштейн, я /Циклис/, Соколов, Джевахов, Морозов, Амиров, Словинский, Евгеньев. Это были на официальных банкетах, где приглашались представители партийной организации, в частности из представителей партии и правительства: Косиор, Постышев, Якир, Любченко и др. Под конец банкета оставались Балицкий, Кацнельсон, Бачинский, Рубинштейн, Евгеньев, Чирский, Лепин, Семенов, с женой которой Балицкий был в интимной связи, и Постышев оставался. И банкет превращался в сплошную пьянку. В этих пьянках участвовали и жены. Жены Семенова, Чирского, Лепина, Шарова использовались Балицким. Об этом знал обслуживающий персонал.

Фото из архивного дела бывшего наркома внутренних дел УССР Всеволода Балицкого (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

К Кацнельсону часто приезжала из Москвы артистка, жена расстрелянного б.директора Госбанка /к.р. троцкиста/, тогда организовывались интимные вечера с участием Балицкого, Кацнельсона, Шарова, Рубинштейна, Бачинского..."

Архивные документы про траты организаторов Голодомора на вечеринки и кутежи (Фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Напомним, что Балицкого весной 1937 года перевели на должность начальника УНКВД Дальневосточного края. Там он отличился как один из организаторов Большого террора на Дальнем Востоке. Летом того же года был арестован, а в ноябре - расстрелян а Москве. В 1998 году его признали не подлежащим реабилитации.

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