Более 80% граждан признают Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: мемориал жертв Голодомора (РБК-Украина)

Среди отрицающих Голодомор-геноцид больше всего тех, кто сожалеет о распаде СССР

В ноябре 2019 года 82% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, отрицают Голодомор-геноцид - 11% граждан, колеблются - 7% респондентов.

В региональном разрезе наблюдаются следующие отличия: тезис о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей Запада, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане. В возрастном и образовательном разрезе не наблюдается ощутимых различий по отношению к этому вопросу.

Как отмечают социологи, в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 29 октября - 4 ноября 2019 года среди 3000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года абсолютное большинство граждан (79%) считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, отрицали Голодомор-геноцид 12% респондентов, а 9% не определились со своей позицией.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов.