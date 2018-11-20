Украинцы назвали виновных в организации Голодомора

Украинцы считают Голодомор геноцидом народа и требуют открытого суда

В октябре 2018 года считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, еще 28% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23 - на высшее руководство Советской Украины.

Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5%.

За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 годов вырос с 37% до 48%, а инициативы предоставления компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям - с 46% до 63%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 20-29 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, День памяти жертв Голодомор 1932-33 годов отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу".

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года абсолютное большинство граждан (79%) считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, отрицали Голодомор-геноцид 12% респондентов, а 9% не определились со своей позицией.